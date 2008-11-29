Україна готова розряджати ситуацію, але «плану Зеленського» по Донбасу поки немає

Зустріч в нормандському форматі можлива у вересні або в жовтні.

Таку думку в ході прес-конференції висловив директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортник.

Щодо питання припинення конфлікту на Донбасі, меседж Зеленського західним партнерам можна інтерпретувати так: «я не Порошенко, я готовий переглядати ситуацію по-новому», зазначив політолог.

За словами Р. Бортника, зустріч в нормандському форматі можлива у вересні або в жовтні. При цьому планів, нової Дорожньої карти по Донбасу в команді Зеленського немає, поки є тільки плани колишньої команди, західних партнерів, нового нічого Україна публічно запропонувати не може.

«Є посил з української сторони:«ми готові розряджати ситуацію і готові на взаємні і розумні компроміси ». Цього достатньо для діалогу, тому трубку в Кремлі піднімають, коли їм дзвонить Президент України », - підкреслив політолог.

Р. Бортник додав щодо зустрічі в Нормандському форматі, що глави держав зустрічаються тоді, коли потрібно підписати готовий документ. Експерти зустрічаються тоді, коли потрібно підготувати потрібні документи - «Мінськ-3» або «План Зеленського», але цього нічого немає. Серйозних зрушень в цьому питанні на сьогоднішній день немає.