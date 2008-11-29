Українська автокефальна православна церква офіційно припинила своє існування

Входження до складу Православної церкви України відображено в державному реєстрі.

Українська автокефальна православна церква припинила існування. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому в парламентській газеті "Голос України", передають "Українські новини".

Видання повідомляє, що УАПЦ припинила існування, так як приєдналася до релігійної організації Київська митрополія Української православної церкви - Православної церкви України. Запис припинення релігійної організації внесена до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських об'єднань 29 липня.

В ЦЕЙ ЧАС

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет закликає Міністерство юстиції не скасовувати реєстрацію Української православної церкви Київського патріархату. Філарет вважає, що домовленості, досягнуті на Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 роки не припускали ліквідації УПЦ КП, а отримує статус митрополії. Філарет заявив, що його "викидають на вулицю".

Створену на Об'єднавчому соборі ПЦУ Філарет звинуватив у рейдерському захопленні храмів.

- Українська православна церква Київського патріархату залишається зареєстрованою в державних органах влади. Ми продовжуємо існувати як незалежна церква. Майно, яке належало Київській патріархії, залишається майном цієї церкви, - заявив Філарет на прес-конференції 25 червня.

Філарету і Епіфанію доведеться ділити парафії. Може бути, навіть з боєм

- Конфлікт триватиме, - каже релігієзнавець Олексій Смирнов. - Священикам і релігійним громадам кожної церкви Київської патріархії доведеться вирішувати, на чию сторону ставати - перереєструватися на ПЦУ або залишатися в Київському патріархаті. А тут можливі навіть силові варіанти. Одні патріоти прийдуть захищати Філарета, інші - молоду церкву і Томос.