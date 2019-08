Цифрова держава: у Зеленського анонсували нововведення для Украйни № 12 (685) 6-15 серпня 2019 року Бренд презентують в Запоріжжі. В Офісі президента Володимира Зеленського розповіли про підготовку до International IT Forum. 27 вересня, в Запоріжжі, нам розкажуть про цифрову державу, пишуть на сайті ОП. - За підтримки Офісу президента відбудеться International IT Forum в Запоріжжі. На ньому буде вперше представлений бренд цифрової держави, - сказано в повідомленні. Локації форуму: Панельна дискусія. Лекції власників і керівників компаній світового рівня, про інновації в бізнесі, державному чи муніципальному управлінні. Інтерактивна виставкова зона з розробками в робототехніці, віртуальної і доповненої реальності, автоматизації, smart-технологіях. Радник президента Михайло Федоров зустрівся з організаторами форуму і розповів, як новий бренд вплине на Україну. - Україна перетвориться з аутсорсингової країни в країну, яка створює продукти в сфері інформаційних технологій. Саме тому ми всією командою на чолі з Офісом Президента з радістю підтримуємо ініціативи, які відповідають нашому баченню перспектив розвитку держави, і, крім цього, спрямовані на розкриття наявних можливостей бізнесу в епоху цифрових змін, а також на популяризацію цінності інновацій серед українців в цілому . Однією з таких ініціатив є International IT Forum в Запоріжжі, - зазначив Федоров. В ОП підкреслили, що на форум чекають учасників з різних країн, представників більше 3000 компаній зі сфери інновацій та IT. Мета - "популяризація цінності якісного життя з впровадженими інноваціями, демонстрація комфорту, зручності та доступності цифрових змін, які відбуваються в державі". Ідея Зеленського - "Держава в смартфоні" У Володимира Зеленського запропонували концепцію "Держава в смартфоні". 13 червня пообіцяли перевести в Інтернет частину послуг держави. Закінчити процес планують до кінця правління Зеленського. Бізнесмени, та й прості українці не будуть взаємодіяти з владою. У Зеленського нововведення підносять як боротьбу з корупцією. - Ми повинні спільно готувати ініціативи, законопроекти і здійснювати кроки, що знімають бар'єри на шляху до цифрової економіки та електронного урядування, - зазначив президент. Радник глави держави Михайло Федоров пообіцяв до 2024 року "перевести 90% всіх державних послуг в режим онлайн, в три рази зменшивши кількість взаємодій громадян і бізнесу". У стратегію входять 200 електронних послуг, в тому числі реєстрація ТОВ, електронний кабінет забудовника і проект "Е-Малятко" (останній для реєстрації даних про немовлят). 11 липня Федоров запропонував ввести цифрову ідентифікацію громадян. Ця система поряд з електронними банківськими послугами та цифровим підписом BankID і MobileID - спроба піти від "паперової" документації. Це частина програм "Держава в смартфоні" і "Цифрова економіка". Підтверджувати ваші дані в мережі будуть автоматично, перепис населення теж пройде за допомогою всесвітньої павутини. 30 липня вийшов указ президента про е-послуги. В Україні з`явиться єдиний веб-портал електронних послуг, де зберуть дані українців з держреєстрів (про майно, землі, транспорт, податки і доходи та інше). Громадянин зможе увійти в електронний кабінет і дізнатися про себе все в одному місці. Обирати президента і депутатів теж будемо онлайн. - У нас уже зараз є проект The Vote - заявив Федоров. Спочатку на платформі з'являться опитування. Громадяни покажуть, що думають про чиновників. У 2024 року обіцяють перші онлайн-вибори. Інші статті номеру 7 умінь, необхідних у майбутньому

