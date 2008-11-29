Контрольно-измерительные приборы

Контрольно-измерительные приборы имеют широкую сферу применения. Они активно используются как в бытовых условиях, так и на различных промышленных предприятиях, жилищно-коммунальном хозяйстве, объектах энергетики.

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