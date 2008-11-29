Україна домовилася про бізвіз з ще однією країною

Уряд України схвалив угоду з урядом Співдружності Домініки про скасування візових вимог.

Відповідне рішення прийнято на сьогоднішньому засіданні Кабміну.

Згідно з документом, громадяни держав сторін угоди в'їжджають, перебувають, перетинають територію держави іншої сторони без віз за умови, що тривалість їх перебування не перевищує 90 днів протягом 180 днів.

У той же час, якщо громадяни держав-підписантів мають намір в'їхати на термін більше 90 днів, незалежно від мети поїздки, то вони повинні отримати візу, яка оформляється без сплати збору, в дипломатичному представництві або консульстві держави іншої сторони перед в'їздом на її територію.

Відомо, що Співдружність Домініки - держава на однойменному острові з групи Малих Антильських (Навітряних) островів у Карибському морі. Відзначимо, що авіаквитки в цю країну з Києва і назад обійдуться в суму 80-100 тисяч гривень.

Нагадаємо, українці можуть без віз відвідувати 128 країн світу.