В Україні хочуть легалізувати азартні ігри

В Україні планують легалізувати азартні ігри, про що заявив український президент Володимир Зеленський.

"Ми легалізували азартні ігри, а саме роботу казино в п'ятизіркових готелях", - сказав Зеленський, виступаючи на українсько-турецькому бізнес-форумі в столиці Туреччини.

За його словами, це "буде стимулювати розвиток туристичного кластера регіону біля Чорного моря".

"Тут також ми (з Туреччиною) хочемо рости разом. Тому хочемо бачити в турецькому бізнесі не конкурентів, а наших партнерів", - сказав президент України.

Зеленський також закликав турецький бізнес спільно розвивати туристичний бренд Чорного моря.

15 травня 2009 р рада прийняла закон про заборону грального бізнесу і участі в азартних іграх в Україні. Пізніше президент Віктор Ющенко наклав вето на цей закон, проте вже 11 червня парламент подолав вето президента і відмовився підтримати його пропозиції до цього закону.

23 червня глава держави підписав закон. З тих пір в український парламент неодноразово вносилися законопроекти про його скасування, але не були прийняті.