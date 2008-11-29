Великобританія зіткнеться з браком продовольства в разі Brexit без угоди

Великобританія буде відчувати дефіцит деяких свіжих продуктів протягом декількох тижнів або навіть місяців в разі безладного Brexit без угоди з Європейським союзом, повідомляє Reuters.

Рітейлери, такі як Tesco, попередили, що вихід Великобританії з ЄС без угоди в кінці жовтня був би проблематичним, оскільки країна імпортує багато свіжих продуктів харчування, а склади заповнені перед Різдвом.

Галузь, в якій працюють 450 тис. чоловік у Великобританії, розглядає Brexit як найбільшу проблему з часів Другої світової війни.

Вихід з ЄС без угоди стає основним варіантом для Лондона

"Ми не будемо голодувати, але буде нестача свіжих продуктів і деяких спеціальних інгредієнтів. Це буде трохи непередбачувано", - сказав Reuters головний операційний директор Федерації продуктів харчування і напоїв Великобританії Тім Райкрофт.

"З огляду на те, що продукти харчування дуже часто є швидкопсувними і мають короткий термін зберігання, ми очікуємо, що протягом декількох тижнів або місяців після Brexit без угоди буде спостерігатися деяка виборча нестача продуктів харчування, - заявив Райкрофт. - Буде деякий дефіцит і зростання цін" .

З наближенням зими Великобританія стає більш залежною від імпортних продуктів, тому вплив "жорсткого" Brexit на Хеллоуїн може стати ще сильнішим. За словами Райкрофт, до початку листопада Великобританія імпортує близько 60% споживаних продуктів харчування. В цей час безладний Brexit може привести до затримок в портах і на автомагістралях.

За оцінками Федерації продуктів харчування і напоїв, витрати на підготовку до Brexit без угоди, включаючи резервування складських площ, використання альтернативних дистриб'юторів і втрату замовлень в перевантажених портах, будуть коштувати галузі до 100 млн фунтів стерлінгів на тиждень.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що буде прагнути до укладання нової угоди по Brexit з Брюсселем. Однак він пообіцяв вивести країну з блоку з угодою або без нього до 31 жовтня.