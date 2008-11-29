ЄС постраждає від Brexit сильніше Великобританії

ЄС варто укласти угоду з Великобританією. В іншому випадку він ризикує зазнати великих втрат у короткостроковій і довгостроковій перспективах.

Згідно із загальноприйнятою думкою сильніший удар повинна отримати саме Великобританія, а не ЄС. Але - ні, є 8 причин, які доводять протилежне.

Причина 1: корпоративні податки

Великобританія може знизити і, ймовірно, знизить ставки корпоративного податку. Це допоможе скоротити збиток, який понесуть британські корпорації в разі відсутності угоди. Не можна забувати, що найбільше ЄС скаржиться зараз на "несправедливу" структуру корпоративного податку в Ірландії.

Причина 2: коливання валюти

Падаюча валюта - це добре для експортерів і погано для імпортерів. В очікуванні Брекзіта британський фунт падає.

Причина 3: торговий баланс

Якщо не буде укладена угода, в силу вступлять тарифи СОТ, якщо ЄС не запропонує укласти торговельну угоду. Відповідно до правил СОТ ЄС може це зробити. Правила дозволяють робити це протягом 10 років. ЄС повинен погодитися на це, але, з огляду на те, що посиляться ворожі настрої, він не піде на це.

На тлі підвищення тарифів експортери постраждають набагато більше, ніж імпортери. У Німеччині величезний торговий профіцит з Великобританією. Ангелу Меркель дуже турбує німецький експорт. Сюди варто додати ймовірність того, що Трамп введе тарифи на німецькі автомобілі. Тоді ЄС буде розп'ятий. А якщо станеться серйозна рецесія в Німеччині, ЄС отримає подвійний удар - від Брекзіта і від Трампа.

Падаюча валюта зменшить частину збитку від тарифів для британських експортерів, посиливши проблеми ЄС.

Причина 4: права на рибальство

При Брекзіті Великобританія обмежить всі права ЄС на рибальство. Основні втрати понесуть рибалки ЄС.

Причина 5: торгові пропозиції

Великобританія зможе укладати власні торгові угоди і встановлювати тарифи на свій розсуд.

Причина 6: правила і положення

Великобританія звільниться від безглуздих правил і норм ЄС, що стосуються всіх сегментів, особливо сільського господарства.

Причина 7: плата за Брекзіт

Деякі не згодні, але Великобританія може зупинити виплати за Brexit. Борис Джонсон пригрозив, що зробить це. Великобританія перестане платити в казну ЄС, навіть якщо сплатить рахунок за розлучення. ЄС заклав в бюджет платежі Великобританії. Коли Великобританія перестане платити, ЄС повинен буде підвищити податки, щоб компенсувати різницю.

Причина 8: довгострокові наслідки

ЄС і Великобританія постраждають у разі відсутності угоди, але в довгостроковій перспективі у Великобританії буде більше переваг.