Освежить мобильный телефон заменой задней крышки

Что нужно чтобы быстро и недорого “освежить” мобильный телефон

В ходе длительной и повседневной эксплуатации мобильный телефон постоянно контактирует с посторонними предметами, в результате чего образуется множество царапин и потертостей. Если вдобавок активное использование сопровождается еще и падениями, то появляются трещины. Основной шквал ударов принимает на себя именно задняя крышка смартфона, поэтому ее внешний вид порой оставляет желать лучшего. Естественно, назревает вопрос, как правильно поступить, чтобы телефон было не стыдно достать из кармана в окружении других персон, ведь не покупать же новый гаджет. Выход конечно есть и он на самом деле очень простой, необходимо просто заменить испорченную крышку на новую.

Что из себя представляет задняя панель телефона

В зависимости от типа телефона, года его выпуска и бренда, существует несколько распространенных вариантов задней крышки:

Съемные пластиковые крышки скрывают под собой слоты сим-карт и карт памяти, поэтому имеют защелки для быстрого доступа. Такой вариант задней панели можно установить без помощи специалистов и занимает это процесс пару секунд; Декоративные крышки зачастую изготовлены из прочного АБС пластика или стекла. Они скрывают под собой доступ к винтам корпуса и выполняют чисто декоративные функции. Обычно для замены такой панели нужны специнструменты; Задние крышки, которые являются самим корпусом, то есть скрывают под собой непосредственно электронную начинку телефона. Часто такая крышка оснащена органами управления и защитными стеклами для оптики, также выполняет роль антенны.

Перед тем как купить новую крышку для телефона необходимо понимать, что запчасть должна полностью соответствовать оригинальным комплектующим, так как некачественные копии очень часто превращают установку в изнурительное мучение и подобная процедура может закончиться провалом.

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