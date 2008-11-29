НАПКА схвалив фінансування 11 партій з бюджету

Всі ті політичні сили, які пройшли двохвідсотковий бар'єр здали всі необхідні для отримання грошей документи.

11 політичних партій отримали бюджетне фінансування. За результатами позачергових виборів до Верховної Ради список затвердило Національне агентство з попередження корупції (НАПКА).

Право на отримання державного фінансування статутної діяльності отримали:

"Слуга народу";

"Опозиційна платформа - За життя";

"Всеукраїнське об'єднання" Батьківщина ";

"Європейська солідарність";

"Голос";

"Радикальна партія Олега Ляшка";

"Сила і Честь";

Опозиційний блок ";

"Українська стратегія Гройсмана";

"Партія Шарія";

"Всеукраїнське об'єднання" Свобода ";

Перші п'ять партій подолали п'ятивідсотковий бар'єр і пройшли до парламенту 9 скликання.

Представник НАПКА Наталія Корчак повідомила, що всі 11 політичних партій виконали умови для отримання коштів з бюджету, зокрема відкрили окремий гривневий рахунок в банку.

Відповідно до закону "Про політичні партії в Україні" політична сила має право на державне фінансування, якщо на виборах отримала понад 2 відсотки голосів виборців.

12 серпня Центральна виборча комісія зареєструвала перших 25 депутатів нової Верховної Ради. Це означає, що кандидати надали документи про звільнення з попередньої роботи та отримали тимчасове посвідчення. Воно, в свою чергу, дозволить прийняти присягу на першому засіданні парламенту дев'ятого скликання, яке відбудеться в четвер, 29 серпня.