Яка частина яблука найкорисніша?

Яблука - широко доступні і улюблені багатьма фрукти. Крім варіантів на будь-який смак (солодких або з кислинкою, твердих або м'яких), вони мають вражаючу поживну цінність за рахунок вітамінів і волокон.

Але ви коли-небудь замислювалися, яка частина яблука найкорисніша?

Нове дослідження, опубліковане в журналі Frontiers in Microbiology, показало, що найбільше корисних для кишечника (та й взагалі) бактерій міститься в насінні і м'якоті.

Таким чином, поширене твердження про те, що вся користь яблук зосереджена в шкірці, було оскаржене.

До речі, дослідники також подивилися, чи є різниця в бактеріальному "наповненні" яблук, які продають в супермаркеті, і яблук, які пропонують на фермерських ринках.

Так з'ясувалося, що хоча всі яблука містять приблизно однакову кількість бактерій (близько 100 мільйонів на 140 грамів яблук), бактерії в фермерських яблуках можуть бути дещо краще для нас.

"Свіжозібрані яблука містять значно більш різноманітні, з більш рівномірним і чітким бактеріальним співтовариством", - коментує Medical News Today провідний автор дослідження Габріель Берг (Gabriele Berg). Він додає, що це розмаїття сприяє обмеженню зростання патогенних бактерій, включаючи кишкову паличку і шінгелли.

Резюмуючи: ви можете зрізати шкірку з яблук, якщо вона вам не подобається, але повинні купувати місцеві та сезонні яблука, коли є така можливість.