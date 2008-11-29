Чи правда, що у лівші права півкуля мозку активніше, ніж ліва

Відомо, що близько 10% людей по всьому світу є лівшами. При цьому серед чоловіків лівшів, згідно зі статистикою, трохи більше, ніж серед жінок: 12% проти 8%.

Але чому у деяких людей саме ліва рука виявляється провідною? І чому, якщо це відбувається випадково, ми не маємо справу з поділом 50:50? Прямо зараз спробуємо розібратися.

Говорячи про провідну ліву руку, нерідко згадується, що лівші більш креативні, так як використовують права півкуля мозку. Крім того, є думка, що лівші в середньому вмирають раніше, ніж правші, і мають менше міцне здоров'я в цілому.

Вчені, втім, у всьому перерахованому вище не впевнені. Сумніваються вони і в популярних причинах ліворукості: ліва рука не домінує в тих країнах, де люди пишуть справа наліво, а якщо мати на увазі генетичну схильність, то тільки у 25% батьків-лівшів діти теж будуть лівшами.

А що відбувається насправді?

Це правда, що права півкуля мозку контролює ліву сторону тіла, а ліва півкуля - праву. І те, що дві півкулі мають свої особливості (наприклад, що за мову відповідає в основному ліва півкуля, а за розпізнавання осіб - праве), теж правда.

Однак важливо розуміти, що дві половини з'єднані товстим сплетінням нервових волокон, відомих як мозолисте тіло, а тому працюють разом.

І домінанта одного з півкуль у випадку з лівшами, мабуть, чи не буде поясненням того, що відбувається. Тому що у 70% лівш ліва півкуля виконує ті ж функції, що і у правшів.

З іншого боку, експерименти показують, що при необхідності опису фотографії, склеєної з двох половин з різними емоціями, лівші, як правило, концентруються на правій стороні обличчя.

У будь-якому випадку, це питання хоч і складне, але дуже цікаве і вимагає додаткового вивчення.