7 умінь, необхідних у майбутньому

Світ постійно змінюється, і на зміну професій, без яких наші предки не уявляли свого життя, приходять професії, про які вони навіть не думали.

Експерти кадрового порталу hh.ua згадали кілька безслідно зниклих професій. Так, наприклад, до появи кеглеустановчих машин кеглі для боулінгу розставлялися вручну, а робила це спеціальна людина, робота у нього була така. Кольщик льоду різав лід на замерзлих озерах, а отримані куби використовувалися для зберігання продуктів. А ліхтарники до появи електрики були потрібні буквально по всьому світу - потрібно ж було комусь запалювати вогонь в ліхтарях!

Але колись затребувані професії безслідно зникли, що в черговий раз нагадує: світ постійно змінюється. Причому з кожним десятиліттям ці зміни відбуваються все стрімкіше, вимагаючи від людей швидкої адаптації до нових умов. Це стосується і професійних навичок: в сучасному світі неможливо навчитися одній справі так, щоб не переучуватися і не набувати нових компетенцій.

Тим не менш, є компетенції, які будуть затребувані довгі роки.

1. Здатність до самонавчання

Бути гнучким, постійно оволодівати суміжними і навіть новими професіями- це цінна якість, вважають експерти порталу. Тим більше, що для цього є всі умови: курси, семінари, тренінги, вебінари, майстер-класи та відкриті лабораторії.

2. Самоорганізація

Число віддалених співробітників зростає з року в рік, проте далеко не всі здатні до самоорганізації. Щоб бути продуктивним і ефективним, працюючи в віддаленому режимі, важливо вміти розпоряджатися своїм часом ефективно: розподіляти завдання по значущості, самостійно контролювати дедлайни, відокремлювати роботу від особистих справ. І робити це поза офісом набагато складніше.

3. Емоційний інтелект

Співчуття, підтримка, почуття гумору - це те, чого немає у машин. Під емоційним інтелектом розуміють вміння управляти власними емоціями, а також здатність розбиратися в мотивах людей і передбачати поведінку інших. Щоб працювати в команді і ефективно управляти колективом, важливо навчитися слухати і чути одночасно.

4. Навички програмування

Ми живемо в Діджитал-епоху, коли онлайн можна зробити якщо не все, то практично все. А в цифровому світі дуже важко прожити без уміння працювати з цифровими технологіями, в тому числі з віртуальною і доповненою реальністю. Так що навички елементарного програмування в найближчі 20 років можуть стати такими ж необхідними для людини, як уміння читати і писати.

5. Креативність

Рутинні завдання можуть виконувати і машини. А ось нестандартно мислити і створювати нові шляхи вирішення проблем - це для людини. При цьому експерти наполягають: креативність не закладається з народження, її можна і потрібно розвивати.

6. Критичне мислення

В епоху надлишку інформації дуже важливо відрізняти правду від брехні, цінні і корисні контакти - від сміття. Тому корисно час від часу ставити під сумнів як інформацію, що надходить, так і власні переконання.

7. Уміння концентруватися

Цей навик стане в нагоді, щоб справлятися з інформаційним перевантаженням, керувати складною технікою і системами. Для фахівця важливо бачити суть того, що відбувається, розбиратися з причиною проблеми, а не "гасити" її наслідки. Цінна якість - системний підхід, вміння помічати неочевидні деталі і висока адаптивність.