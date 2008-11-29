Спас - це Спаситель. І він не може бути фруктовим або злаковим

У другій половині серпня багато, навіть нецерковних людей, починають закуповувати мед, мак і фрукти, тому що настав час так званої "Спасівки". У всіх на слуху в цей час назви "Медовий, або Мокрий Спас" (14 серпня), "Яблучний Спас" (19 серпня), "Спас Горіховий, або Хлібний" (29 серпня). Всі знають, що ці дні в народному календарі спеціально приурочені для освячення певних видів продуктів, тому і приходять до храмів їх святити. А слова "Спас", "Спаситель" в народних назвах свят залишилися тільки фоном.

Для Церкви все це велика проблема. Сучасна людина звикла асоціювати церковні свята зі своїми приземленими уявленнями про них. Глибина і сенс не так вже потрібні і важливі, а ось те, що можна потримати в руках, з'їсти, це цікаво і приваблює людину. Люди пов'язують християнські свята з глибоким духовним змістом, в більшості своїй не розуміючи і не бажаючи дізнатися їх зміст. Спас - не назва дня тижня, це Христос, і Він не може бути медовим, яблучним або горіховим. Він може бути "найсолодшим" для душі людської, як Його кличе церковна поезія, але не фруктовим або злакових.

Наші предки намагалися воцерковити багато господарських звичаїв. Вони місіонерськи використовували збіг і поєднання природно-циклічних свят і християнських тем. Медовий Спас, приурочений до свята Винесення Чесних Древ Хреста Господнього, давав можливість подякувати Богові за його милостиві дари. Наприклад, за мед, адже медозбір починався буквально в ті дні, які передують або збігаються з цим святом. У минулому пасічники і садівники приносили в храм початки свого врожаю до 14 і 19 серпня, щоб подякувати Богові за Його дари і принести Йому і Церкві в жертву малу частину від своїх праць. Так, в такому випадку освячення плодів мало християнський сенс. Але коли городяни біжать на базар за медом або яблуками для того, щоб потім їх освятити, - для чого це потрібно?

Щоб в житті людини не було поділу за схемою: з понеділка по суботу я живу і працюю в поті чола як селянин, орач, а в суботу та неділю, приходячи в храм, я стаю християнином, щоб задобрити Бога. Церква дбайливо підв'язувала господарський уклад до богослужіння, щоб дати відчуття гармонії життя. Якщо людина працює на землі, то вона повинна дякувати Богові за те, що Господь дає йому як Свою милість - ці дари землі, дари природи.

Якщо ще говорити про 14 серпня, то ми перейняли це свято з Візантії, коли на вулиці Константинополя виносилося древо Животворящого Хреста, так як саме в цей жаркий період починалося поширення епідемій і хвороб. Хто мав можливість, навіть виїжджав подалі зі столиці, щоб не бути пов’язаним з епідеміями, а хто залишався - міг доторкнутися до святині, попросити Бога про милість, про зцілення, яке стало б не просто лікуванням, а й духовним відновленням через молитву і покаяння.

Це свято було сприйнято нашими пращурами дуже близько, і в той же час люди намагалися пристосувати його під себе. Потрібно зрозуміти, що мед в цей день освячується не заради того, щоб прийняти його потім як якусь містичну речовину, а щоб в молитві на освячення подякувати Богові за Його дар, залишити частину цього дару в церкві. Залишається мед не для того, щоб батюшка наївся меду без міри, а щоб церква, як громада, могла поділитися цим медом з нужденними, з тими, хто не може його купити, не має пасіки. Також і освячення плодів на Преображення - люди приносили частину початкових плодів нового врожаю, залишаючи їх в храмі для нужденних. Адже і перший сенс слова "освячений" - це "виділений, відокремлений" (для Бога або інших людей).

І ось таке ставлення до свята сьогодні нами втрачається. Свято все-таки повинно робити людину кращою. Коли ми стаємо щедрими, милостивими, готові поділитися з ближнім, ось тоді і відбувається свято в повному розумінні цього слова. І Медовий Спас, і Яблучний Спас - це не тільки привід добути для себе освячених яблучок або медку, а можливість поділитися цими дарами Божими з іншими.

Наше покликання, вище покликання кожної людини - жити в служінні, в служінні Богу і ближньому. Хтось може допомогти зібрати урожай і привезти в храм яблука, роздати їх. Хтось може ці яблука поширювати як пожертвування і т. д. Є різні види служіння, і як раз звичаї нашого народу можна використовувати для того, щоб воцерковити людину, прищепити її смак до чесноти. Храм - не тільки місце богослужіння, це ще й школа чесноти, де духовенство і громада можуть допомогти людині навчитися бути доброчесним. У тому числі і за допомогою народних традицій.