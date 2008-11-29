Железо как загрязнитель воды

Из всех веществ, которые могут проникать в воды, пригодные для использования в качестве питьевых, наиболее распространенным загрязнителем служит железо. В водопроводе оно может быть:

невидимым двухвалентным;

трехвалентным в виде осадка;

коллоидным в виде сверхмалых органических частиц;

бактериальным, образованным так называемыми железобактериями.

Оказываясь в воде, этот элемент способен, в зависимости от концентрации, оставаться невидимым человеческому глазу, выпадать в осадок либо окрашивать воду в разные оттенки коричневого цвета. Как следствие, может наноситься существенный и не всегда восполнимый урон как человеку, так и сантехническому оборудованию.

Влияние железа на человека

Попадая с водой в человеческий организм, железо скапливается в нем и негативно сказывается на его здоровье. Избыток данного элемента способен:

токсически отравлять печень и сердце;

влиять на эндокринную систему и суставы;

нарушать работу центральной нервной системы;

воздействовать на психику;

провоцировать болезнь Паркинсона.

Но еще до этого загрязненная вода способна сушить кожу, вызывать аллергические реакции и дерматиты.

Как железо влияет на сантехнику?

Если негативное влияние железа на человеческий организм может проявиться не сразу, а спустя месяцы и даже годы, то состояние сантехники иногда ухудшается едва ли не на глазах.

Так, повышенная концентрация железа приводит к постепенному сужению рабочего просвета труб и их закупориванию, и, как следствие, — к ухудшению напора воды. Из-за него же могут не справляться со своими функциями и даже разрушаться водяные фильтры.

Забивая рабочее пространство отопительных приборов, железо становится причиной существенных потерь тепла и, как следствие, — повышенных финансовых затрат. Более того, оно способно приводить к поломке бойлеров, стиральных и посудомоечных машин, посуды, а также повреждения покрытия моек, раковин, ванн и унитазов.

Как защитить воду от ржавчины?

Для того, чтобы снизить либо свести к минимуму содержание железа в воде, в идеале необходимо провести ее анализ в независимой лаборатории, после чего можно:

заменить, при необходимости, устаревшие или поврежденные участки водопровода;

увеличить глубину бурения скважины в случае с загородным домом;

установить систему аэрации или ионизации воды;

осуществить монтаж фильтра с картриджем для обезжелезивания воды.

При этом быстрее всего осуществить очистку можно будет, правильно понимая не только вид и концентрацию железа в водопроводе, но также установив источник его появления там.