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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Железо как загрязнитель воды
Из всех веществ, которые могут проникать в воды, пригодные для использования в качестве питьевых, наиболее распространенным загрязнителем служит железо. В водопроводе оно может быть:
Оказываясь в воде, этот элемент способен, в зависимости от концентрации, оставаться невидимым человеческому глазу, выпадать в осадок либо окрашивать воду в разные оттенки коричневого цвета. Как следствие, может наноситься существенный и не всегда восполнимый урон как человеку, так и сантехническому оборудованию.
Влияние железа на человека
Попадая с водой в человеческий организм, железо скапливается в нем и негативно сказывается на его здоровье. Избыток данного элемента способен:
Но еще до этого загрязненная вода способна сушить кожу, вызывать аллергические реакции и дерматиты.
Как железо влияет на сантехнику?
Если негативное влияние железа на человеческий организм может проявиться не сразу, а спустя месяцы и даже годы, то состояние сантехники иногда ухудшается едва ли не на глазах.
Так, повышенная концентрация железа приводит к постепенному сужению рабочего просвета труб и их закупориванию, и, как следствие, — к ухудшению напора воды. Из-за него же могут не справляться со своими функциями и даже разрушаться водяные фильтры.
Забивая рабочее пространство отопительных приборов, железо становится причиной существенных потерь тепла и, как следствие, — повышенных финансовых затрат. Более того, оно способно приводить к поломке бойлеров, стиральных и посудомоечных машин, посуды, а также повреждения покрытия моек, раковин, ванн и унитазов.
Как защитить воду от ржавчины?
Для того, чтобы снизить либо свести к минимуму содержание железа в воде, в идеале необходимо провести ее анализ в независимой лаборатории, после чего можно:
При этом быстрее всего осуществить очистку можно будет, правильно понимая не только вид и концентрацию железа в водопроводе, но также установив источник его появления там.
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