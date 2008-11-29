Участь у тендерах на медичне обладнання для лікарень

Виграти тендер (див. тут https://zakupki.com.ua/chto-takoe-tendery.html) і реалізувати продукцію державним установам - відмінна можливість для середнього та великого бізнесу. Для цього компанія бере участь в торгах. Але чи можна заробляти на тендерах в Україні?

Держава є одним з найбільших замовників, і, поставивши свою продукцію бюджетним установам, можна добре заробити. Заробіток на держзакупівлі з нуля став сьогодні реальним і вигідним заняттям. Знайти відповідні заявки на поставку продукції можна на смайданчику Zakupki UA. Держава - найбільший споживач, тому навіть починаючі бізнесмени можуть підшукати відповідний тендер на сайті і прийняти в ньому участь.

Конкурси на поставку обладнання - хороший шанс заявити про себе, отримати вигідне замовлення, проаналізувати власну цінову політику, розібратися в ринкові тенденції. Представникам малого бізнесу участь в тендері дозволяє знайти нових партнерів, і, відповідно, підняти свій бізнес на новий рівень.

Брати участь в торгах можуть як юридичні особи, так і індивідуальні підприємці.

Згідно із законодавством, підрядник вибирається за допомогою торгів.

Вони бувають різних видів.

відкриті - підрядник вибирається відкритим способом, то інформація про замовлення поширюється у всіх можливих каналах: у ЗМІ, на офіційному сайті і так далі. Умови конкурсу чітко прописуються і фіксуються документально. Як тільки завершується прийом заявок, комісія визначає переможця.

закриті - у конкурсі можуть взяти участь тільки схвалені замовником компанії. Такий вид торгів проводиться, якщо інформація не може надаватися широкому розголосу або замовлення є вузькоспеціалізованим.

електронні торги -користуються найбільшою популярністю. Підрядники можуть легко отримати тендер з іншого регіону. Подача заявки і відстеження результатів відбуваються в інтернеті.

Для замовника тендер стає можливістю вибрати найбільш вигідну пропозицію, яка дозволяє задовольнити власні потреби в товарах або послугах. Конкурсні закупівлі - це можливість максимальної оптимізації витрат по співвідношенню таких критеріїв, як якість - терміни - ціна.

Підприємства та фірми, які здійснюють поставки спеціалізованого обладнання, в тому числі і медичного, стоять у ряді інших організацій. Медичні тендери, по суті, мало чим виділяються на тлі інших конкурсних заходів. Істотна відмінність одна, і полягає вона в тому, що замовниками медичної техніки, витратних матеріалів, лікарських препаратів найчастіше виступають державні структури.

Забезпечення можливості доступу підприємців до можливості виконання держзамовлення - це один з основних способів підтримки представників малого бізнесу. Але, як показує практика, місцева влада не надто довіряє стороннім фірмам, вважаючи за краще домовлятися з відомими в регіоні постачальниками. Подолати чиновницькі бар'єри в цьому випадку складно, але можна.

Для цього, перш за все, необхідно зробити фірму конкурентоспроможною. Для постачальників лабораторного і медичного обладнання, а також витратних медичних матеріалів це означає вхід в дилерську мережу відомих виробників. Це обумовлено тим, що найчастіше оптовими поставками медичного обладнання займається не підприємство - виробник, а представник регіональної дилерської мережі.

Але вже діючі дилери не поспішають укладати дилерський договір з будь-яким бізнесменом. Як правило, фахівці ретельно перевіряють дані про професійний рівень співробітників фірми, пред'являючи особливі вимоги до наявності спеціальної підготовки, яка необхідна для того, щоб розбиратися в специфічних властивостях медичної техніки.

Участь у державних закупівлях на поставку медичного обладнання може стати запорукою успішного розвитку бізнесу, особливо, якщо ставати учасником держзамовлення регулярно. Але для цього необхідно виробити певну стратегію. Перш за все, потрібно чітко розуміти, що без допомоги досвідчених фахівців і консультантів в цій справі не обійтися.

Ринок медичної техніки досить різноманітний, на конкурсних торгах пропонується обладнання, часто схоже за властивостями, характеристиками і сфері застосування. Ключовим фактором, здатним вплинути на результат тендеру, зазвичай стає ціна, тому до формування комерційної пропозиції необхідно поставитися дуже відповідально. Конкурс загострює конкуренцію між потенційними постачальниками медичного обладнання, що призводить до зниження вартості товарів. Правильно проведені тендери дозволяють зменшити вартість обладнання чи техніки на 10-15% в порівнянні із середньоринковими цінами.

Конкурси на поставки лабораторного та медичного обладнання мають деякі нюанси, які дуже важливо враховувати при подачі заявки. Наприклад, нерідко організатори складають список вимог до медичної техніки таким чином, що їм відповідає лише обладнання конкретного виробника. Так заздалегідь програмується перемога в конкурсі дилера певної компанії. При проведенні тендеру на поставку реактивів, сироваток і біо-культур слід приділити особливу увагу термінів поставки, зазначеним у конкурсній документації.

Регулярний моніторинг попиту і пропозиції на медичну продукцію, аналіз цієї сфери ринку, контроль якості товару - все це складові успішної участі в медичних тендерах. Бізнесмен, здатний здійснювати своєчасну поставку якісної медтехніки за реальними цінами, має реальний шанс стати переможцем будь-якого тендера.