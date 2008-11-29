Вчені досі не можуть домовитися про швидкість розширення Всесвіту

Нове дослідження знову залишило загадку швидкості розширення Всесвіту невирішеною, - пише sciencenews.org з посиланням на Astrophysical Journal.

Це одна з найбільш обговорюваних проблем у фізиці: два виміри швидкості розширення Всесвіту не збігаються. Тепер було проведено дослідження, метою якого було усунути цю невідповідність, але вчені отримали третю величину, що знаходиться між двома попередніми. Таким чином, протиріччя тривають.

Один вимір того, як швидко розширюється Всесвіт, - число, відоме як постійна Хаббла, - походить від наднових зірок або зірок, що вибухають. Інше засноване на космічному мікрохвильовому фоні - світлі, випущеному незабаром після Великого вибуху. Попередні виміри наднових показують, що Всесвіт розширюється зі швидкістю близько 74 кілометрів в секунду на мегапарсек, або близько 3,3 мільйона світлових років. Але космічний мікрохвильовий фон прив'язує це число приблизно до 67 кілометрів в секунду на мегапарсек.

Це розходження призвело до того, що деякі дослідники припустили, що ми втрачаємо щось важливе в нашому розумінні всесвіту, наприклад, нові непізнані субатомні частинки, які можуть населяти космос.

У новому дослідженні космолог Венді Фрідман з Чиказького університету і його колеги провели ще один вимір постійної Хаббла, який також спирається на наднові зірки. Вчені визначають, наскільки швидко розширюється Всесвіт, вимірюючи, як світло наднової розтягується до більш червоних довжин хвиль в результаті цього розширення. Але це вимагає оцінки того, як далеко ці наднові знаходяться від Землі.

Фрідман і його колеги використовували інший, незалежний метод, щоб допомогти виміряти відстані наднових. Наднові типу 1а мають відому яскравість. Використовуючи "сходи відстані", яка спирається на інші довколишні об'єкти з відомою яскравістю, вчені можуть визначати відстані до наднових. Попередні дистанційні сходи покладалися на змінні зірки, звані цефеїдами, але в новій роботі використовувалися червоні гігантські зірки, які досягають рівномірної пікової яскравості.

Нове вимірювання постійної Хаббла трохи нижче, ніж попередні оцінки наднових - близько 70 кілометрів в секунду на мегапарсек, що краще узгоджується з оцінкою космічного мікрохвильового фону. Команда повідомила про Результат 16 липня на презентації в Інституті теоретичної фізики ім. Кавлі при Каліфорнійському університеті в Санта-Барбарі.

Космолог Адам Рісс з Університету Джонса Хопкинса і Наукового інституту космічного телескопа в Балтіморі припускає, що більш низька оцінка пов'язана з тим, як команда враховує пил, котрий затемнює зірки і впливає на їх яскравість. "Пил-прокляття астрономії", - говорить Рісс, що керувала попередньою оцінкою наднової.

Досі не ясно, в чому суть проблеми: в одному з вимірювань постійної Хаббла або в розумінні космосу вченими. Їм потрібно зрозуміти причину відмінностей в оцінках.