Мобільний кіберспорт та перспективи його розвитку

Якщо Кіберспорт - це змагання з ігор на комп'ютері, то мобільний Кіберспорт-змагання з ігор на смартфонах. Це може звучати як якась нішева розвага для гиків, але ось вам кілька цифр: найбільший турнір по грі Clash Royale зібрав 27 мільйонів учасників, а трансляції ліги за King of Glory (найпопулярнішій грі Китаю) подивилося майже 20 мільйонів — і ця гра зараз активно просувається на заході. При цьому в Китаї, де мобільний кіберспорт найбільш розвинений, він вже зараз складає 45% від загального ринку кіберспорту обсягом $26.5 млрд., а через два роки, за прогнозами Newzoo, мобільний і традиційний кіберспорт в цій країні будуть рівні.

Чим відрізняється мобільний кіберспорт від звичайного?

Традиційний кіберспорт розвивався в міру того, як збільшувалася потужність комп'ютерів і швидкість домашнього інтернету. Колись, щоб пограти з сильними суперниками, потрібно було брати свою мишку і шукати комп'ютерний клуб http://gaminglab.info/, але пройшло кілька років — і ось вже можна змагатися, не виходячи з дому. Зараз традиційний Кіберспорт сформований: це високошвидкісний провідний інтернет, потужні комп'ютери і найсучасніші девайси, які (з найбільшою обережністю) переходять на бездротові технології. Багато брендів уже включилися в роботу з цією аудиторією: конкуренція стає вище, витрати — більше.

Мобільний кіберспорт існує окремо і робить крок ще далі: більше не потрібні комп'ютери і дроти, не потрібно навіть бути вдома — можна грати де завгодно! Це новий фронтир для мобільних операторів і виробників смартфонів: конкуренція поки що мінімальна, а аудиторія величезна вже зараз і буде тільки рости.

Щоб застрибнути на цей експрес, потрібно знати дві речі: яким сегментам бізнесу це вигідно і, що не менш важливо — в які ігри є сенс інтегруватися.

Кому цікава цільова аудиторія мобільного кіберспорту

Найпростіші ігри для мобільних телефонів існують з моменту, коли стали широко поширюватися самі телефони. Але з тих пір відбулася важлива технологічна зміна — і мова навіть не про продуктивність або тачскрін, а про появу високошвидкісного мобільного інтернету, який подарував гравцям можливість грати і змагатися один з одним.

Сьогодні ігри, представлені в мобільному кіберспорті, діляться на дві основні категорії: це або адаптація успішної комп'ютерної гри під смартфони, або зовсім окрема гра, яка розроблялася відразу саме під мобільні пристрої. І якщо ігри, створені під смартфони спочатку, в середньому менш вимогливі до мобільного «заліза», то мобільні версії ігор з ПК розраховані на серйозну продуктивність.

Це природним чином робить аудиторію мобільного кіберспорту цільовою аудиторією для всіх брендів виробників смартфонів, модельний ряд яких містить потужні флагмани, і для телеком-сектору: швидкий, надійний (і по можливості дешевий) мобільний інтернет затребуваний всіма активними гравцями. Природно, побічно їх ЦА — це і традиційний кіберспорт, але саме мобільний кіберспорт відмінно сегментує геймерів і виділяє тих, для кого пропозиція буде гранично адресною.

В іншому ж тут можна просувати все те ж, що і в «звичайному» кіберспортивному секторі: це як і раніше геймери, тобто аудиторія від 15 до 45 років, переважно чоловіки, які активно цікавляться технологічними новинками, проводять багато часу за комп'ютером і смартфонами, роблять замовлення в інтернеті і не дивляться телевізор.

Локальні і аматорські турніри

Відмінність мобільного кіберспорту від традиційного в тому, що тут значно більше гравців, які готові брати участь в турнірах, а не тільки дивитися — так, неможливо уявити цифру до 27 мільйонів учасників ні в одній з дисциплін «великого» кіберспорту. Далеко не кожен турнір збере стільки людей і в мобільній версії, однак тенденція зрозуміла: гравці готові брати участь.

Це можна використовувати і інтегруватися через аматорські турніри, відкриті для всіх. Досвід участі забезпечить краще залучення і змусить гравців запам'ятати ваш бренд, а специфіка мобільного кіберспорту, при грамотній організації і хорошому просуванні, забезпечить охоплення. Вартість інтеграції при цьому буде значно менше, ніж у випадку з великим турніром, а сам охоплення можна локалізувати (наприклад, обмеживши географію учасників).

Стримери, ютубери і тематичні майданчики

Простіше кажучи, лідери думок: де аудиторія, там і свої селебріті — є вони і в мобільному кіберспорті. У них можна купувати банерну або текстову рекламу, замовляти тематичні відео і так далі. Правда, останнім часом таких інтеграцій дуже багато, і знадобиться дійсно якісний креатив, щоб звернути на себе увагу.

Офлайн-майданчики

Мобільний кіберспорт https://gaminglab.info/mobilnye/ не вимагає комп'ютерних клубів , адже в якості ігрового місця може виступати диван або столик в кафе — тому нерідко турніри з мобільним іграм проходять в різних антикафе з безкоштовним вайфай і розетками для зарядки смартфонів. Можна отримати частину аудиторії турніру, якщо інтегруватися не через сам турнір, а через площадку.

Інша можливість — це спільний перегляд великих турнірів (так звані баркрафти). Можна або стати партнером однієї з таких акцій, або провести щось своє.

Переваги інтеграції в мобільний кіберспорт

П'ять чітких «за» інтеграції в мобільний кіберспорт:

Низький поріг входу в порівнянні з традиційним кіберспортом

Не у всіх є топові ігрові комп'ютери і ноутбуки, але у багатьох є досить потужні (нехай і недорогі) смартфони. Тим більше що не всі мобільні ігри вимогливі. Можна просуватися через блогерів

В результаті низького порогу входу, ЦА — це не тільки хардкорна аудиторія, а значить, можна просуватися через блогерів ігрових і просто лайфстайл-тематики, які можуть дати величезний охоплення. Можна оформити крутий стенд на ігровій виставці, який буде займати набагато менше місця

При цьому охоплення і ефект від інтеграції будуть нітрохи не менше. PR Value: можна стати першопрохідцем

Територія мобільного кіберспорту поки ще вільна, так як він тільки почав набирати популярність: зовсім недавно в світі стартував перший великий чемпіонат по мобільному кіберспорту. Відмінний фільтр ЦА для телекому і виробників смартфонів

Для них аудиторія мобільного спорту — гранично цільова.

У мобільних іграх і мобільному кіберспорті величезна кількість людей, але сам тренд при цьому новий і поки тільки розвивається. Тут практично немає конкуренції серед брендів і є величезний PR-потенціал.

У світі вже з'явилися професійні команди і великі ліги, у нас цього поки що немає, але немає причин, щоб зовсім скоро ця ніша не почала заповнюватися. Хайп-трейн тільки розганяється, і якщо на нього застрибнути — можна встигнути зайняти позицію раніше конкурентів.