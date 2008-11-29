Сільське господарство-загроза біорізноманіттю, що насувається

Нове дослідження виявило, що стратегія розширення та інтенсифікації використання орних земель тягне за собою серйозну загрозу для біорізноманіття в тропіках, - пише Nature Communications.

Глобальне сільськогосподарське виробництво має бути ще більше збільшено в найближчі роки, щоб задовольнити зростаючий попит і моделі споживання, що змінюються. Це зажадає або інтенсифікації використання орних земель, або розширення сільськогосподарських угідь. Дослідники оцінили можливість компромісу між продовольчою безпекою і збереженням біорізноманіття.

«Сільське господарство є однією з основних причин втрати біорізноманіття у всьому світі, і збільшення виробництва майже завжди досягається за рахунок біорізноманіття. Але що дійсно має значення: зростання виробництва через інтенсифікацію або розширення орних земель», - говорить д-р Флоріан Забель з кафедри географії та дистанційного зондування в Університеті Людвіга-Максиміліана в Мюнхені (Німеччина).

Дослідники виявили ті області, в яких було б вигідно в прогнозованих кліматичних і соціально-економічних умовах протягом наступного десятиліття збільшити сільськогосподарське виробництво шляхом активізації або розширення використання землі для ведення сільського господарства. Потім вони визначали, який вплив матиме кожна з цих стратегій на біорізноманіття і глобальні сільськогосподарські ринки.

«Наші результати показують, що при нинішньому зростанні виробництва продовольства вплив розширення орних земель на біорізноманіття у багато разів вище, ніж у сценарії інтенсифікації. Це пояснюється тим, що розширення можна очікувати в регіонах з найвищими існуючими рівнями біорізноманіття, в основному в Центральній і Південній Америці», - говорить д-р Томаш Вацлавик з університету Палацького в Оломоуці. З іншого боку, в найближчій перспективі інтенсифікація сільського господарства на наявних орних землях становить загрозу для біорізноманіття в країнах Африки на південь від Сахари.

Основний конфлікт полягає в тому, що біорізноманіття піддається ризику в тих регіонах, де виробляється більше продуктів харчування, але при цьому всі частини світу, включаючи ті, в яких місцеве зростання скромне, виграють від падіння цін на продовольство, яке випливає із загального зростання світового виробництва. «Цей результат має потенційно критичні наслідки, оскільки він припускає, що, хоча всі регіони, включаючи Північну Америку і ЄС, отримають вигоду від зниження цін на продукти харчування, загроза біорізноманіттю є найбільшою у країнах, що розвиваються, в тропічних регіонах», - говорить д-р Рут Дельзит з Кільського інституту світової економіки. Ефекти інтенсифікації та розширення також, за прогнозами, будуть проявлятися по-різному в цих регіонах. Інтенсифікація обіцяє найбільші успіхи в забезпеченні продовольчої безпеки головним чином в Індії та країнах Африки на південь від Сахари. Ефективніше знизити ціни на продукти в латиноамериканських країнах, таких як Бразилія, можна розширенням орних земель. Однак саме в цьому регіоні стратегія розширення являє особливо серйозну загрозу для біорізноманіття.

Крім того, дослідження показує, що більшість існуючих заповідників не розташовані в тих регіонах з високим видовим різноманіттям, які були визначені в якості ймовірних цілей розширення орних земель. «Більшість районів з високим рівнем біорізноманіття, які підходять для розширення та інтенсифікації сільського господарства в найближчі роки, в даний час не захищені. Тому ми рекомендуємо розробити глобальні механізми, які визнають землю в якості обмеженого ресурсу. Повинні бути вжиті заходи для захисту біорізноманіття у ландшафтах...», - говорить професор Ральф Сеппелт з Центру екологічних досліджень ім. Гельмгольца в Лейпцигу. Це єдиний практично можливий засіб досягнення балансу між збереженням існуючого біорізноманіття і необхідністю збільшення світового сільськогосподарського виробництва.