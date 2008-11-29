Україна відповіла на розширення російських санкцій

Кабінет міністрів України 17 липня ввів спеціальні мита на імпорт російського дизельного палива, що надходить трубопровідним транспортом, і скрапленого автомобільного газу.

Таке рішення прийнято у відповідь на розширення російських економічних санкцій проти України, повідомив представник президента в КМУ Андрій Герус.

Спецмита на дизпаливо встановлені в розмірі 3,75% з 1 серпня 2019 р. і 4% з 1 жовтня 2019 р. Спецмито на постачання зрідженого автогазу складатиме 1,75% з 1 серпня і 3% з 1 жовтня.

"Відповідне мито зніме маржу трейдера-імпортера, яка перевищує ринкову, яка виникала через логістику та інші фактори", - пояснив А. Герус.

За його даними, якщо типова ринкова маржа у великому опті становить 10-12 дол./ т, то на поставках трубопровідним транспортом така маржа становила 35-40 дол./т.

"Таким чином, маржа трейдера буде приведена до звичайних ринкових рівнів і відповідне рішення ніяк не вплине на роздрібні ціни на АЗС. Всі трейдери будуть в рівних умовах", - підкреслив представник президента в КМУ.

Підвищувати ціни в одного окремого імпортера можливості не буде, тому що відразу буде йти конкурентне заміщення ресурсу з альтернативних джерел: Білорусь, Литва, Польща, поставки морем і т. д., запевнив він. Крім того, український бюджет додатково отримає близько 2 млрд грн. у рік, резюмував А. Герус.