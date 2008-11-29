Як наші стародавні пращури дбали про потомство

Аналіз скам'янілих зубів африканського австралопітека, виявлених в Південній Африці, показав, що більше двох мільйонів років тому в перші 12 місяців життя діти постійно перебували на грудному вигодовуванні. Старша дитина також іноді отримувала молоко матері: сезонні зміни і брак їжі змушували матір доповнювати молоком інші продукти харчування. Міжнародна група вчених опублікувала подробиці свого дослідження в журналі Nature.

«Вперше ми отримали нове уявлення про те, як наші предки виховували своїх дітей, і про те, як матері повинні були доповнювати тверду їжу грудним молоком, коли ресурсів було мало», – зазначає геохімік Джоаннес Бою (Joannes-Boyau) з Дослідної групи за геоархеології і археометрії в Університеті Південного Хреста (Автралия).

Австралопітек африканський (Australopithecus africanus) жив приблизно два-три мільйони років тому в період великих кліматичних і екологічних змін в Південній Африці. У цього виду був мавпоподібний скелет, але вже більш об'ємний череп (ця особливість наближає його до людини). Хоча перші скам'янілості австралопітеків були виявлені майже століття тому, вчені тільки зараз змогли розкрити секрети того, як вони виховували своїх дітей, використовуючи спеціальні методи для аналізу скам'янілих зразків. За допомогою лазера вчені випарили мікроскопічні ділянки на поверхні знайдених зубів і вивчили газ, що міститься в зразках: у ньому шукали хімічні ознаки за допомогою мас-спектрометра. В результаті дослідники склали мікроскопічні геохімічні карти, які можуть розповісти історію раціону харчування і здоров'я прадавньої людини.

Вчені виявили в шарах емалі і дентину зубів африканського австралопітека хімічний підпис одного набору елементів, що постійно повторювався, який говорить про брак їжі в певний сезон. Також вони визначили в зубах a. africanus велику кількість літію, який говорить про дефіцит білка у дітей, більш схильних до несприятливих впливів в періоди зростання, відзначають вчені.