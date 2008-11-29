Короткі фізичні вправи покращують функції мозку

Нове дослідження показує, що навіть короткі фізичні вправи можуть зробити вас розумнішим, - пише eurekalert.org з посиланням на eLife.

Нейробіологи з університету орегона здоров'я і науки в Портленді (штат Орегон), що працюють з мишами, виявили, що короткі фізичні вправи безпосередньо підвищують функцію гена, який збільшує зв'язки між нейронами в гіпокампі - області мозку, пов'язаної з навчанням і пам'яттю.

«Це обійдеться дешево, і вам не обов'язково відвідувати модні спортивні зали або бігати по 10 миль в день», - сказав з-старший автор Гері Уестбрук - доктор медичних наук, старший науковий співробітник Інституту Vollum OHSU і професор неврології Діксона в Медичній школі OHSU.

Попередні дослідження на тваринах і людях, показують, що регулярні фізичні вправи сприяють здоров'ю мозку. Проте, важко відокремити загальні переваги вправ для серця, печінки і м'язів від специфічного впливу на мозок. Наприклад, здорове серце насичує киснем весь організм, включаючи мозок.

"Майже всі попередні дослідження вправ зосереджуються на тривалих вправах", - сказав Вестбрук. - Нам, як нейробіологам, хотілося дізнатися про користь вправ для мозку, але це не означає, що ми не дбаємо про користь для серця і м'язів».

Вчені розробили дослідження на мишах, яким виміряти реакцію мозку на короткі сплески фізичних вправ у сидячих мишей, які протягом невеликої кількості часу були поміщені на бігові колеса. Миші пробігли кілька кілометрів за дві години.

Дослідження показало, що короткочасні тренування – для людини еквівалентно щотижневій грі в баскетбол або 4000 кроків - сприяли збільшенню синапсів в гіпокампі. Вчені зробили ключове відкриття, проаналізувавши гени, які були збільшені в окремих нейронах, активованих під час тренування.

Виділився один конкретний ген: Mtss1L. Цей ген значною мірою ігнорувався в попередніх дослідженнях мозку. "Це була найцікавіша річ", - сказала співавтор Крістіна Чатзі,

Ген Mtss1L кодує білок, який викликає вигин клітинної мембрани. Дослідники виявили, що, коли цей ген активується короткими вправами, він сприяє невеликому зростанню нейронів, відомих як дендритні шипи - місця, де утворюються синапси.

По суті, дослідження показало, що гострого сплеску фізичного навантаження достатньо, щоб підготувати мозок до навчання.

На наступному етапі досліджень вчені планують об'єднати швидкі сплески вправ з навчальними завданнями, щоб краще зрозуміти вплив на навчання і пам'ять.