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Вчені отримали вакцину від грипу, розроблену штучним інтелектом
Дослідники створили програму, яка виконувала функції хіміка-синтетика. Вона генерувала безліч різних хімічних сполук з тих класів, які можуть бути потенційно активними проти грипу.
Комп'ютерний алгоритм підібрав з мільйонів з'єднань ті, які можуть використовуватися для вакцини проти грипу.
Продукт вже пройшов клінічні випробування і готується вийти на ринок, повідомляє Naked Science.
Щорічно на грип хворіють майже півмільярда чоловік. У більшості випадків хворобу вдається перемогти, але нерідкі і смертельні наслідки. Найстрашніше те, що вірус грипу швидко мутує і стає стійким до вакцин і противірусних препаратів. При цьому створення нової вакцини може займати роки.
Допомогти вирішити цю проблему може штучний інтелект. Дослідники з Університету Фліндерс (Південна Австралія) представили алгоритм, який здатний самостійно шукати підходяще для вакцини з'єднання серед сотень мільйонів кандидатів, які в нього завантажено.
Програма отримала назву SAM (Search Algorithm for Ligands — алгоритм пошуку лігандів).
Щоб навчити штучний інтелект, вчені завантажували в нього безліч різних сполук: одні були з доведеною активністю проти грипу, інші ж були проти нього марні.
Таким чином, програма з'ясувала, що відрізняє ці групи речовин, і на основі отриманих даних змогла прогнозувати противірусну активність нових сполук.
Також вчені створили другу програму, яка виконувала функції хіміка-синтетика. Вона генерувала безліч різних хімічних сполук з тих класів, які можуть бути потенційно активними проти грипу.
Потім ця програма відправляла модель кожного створеного речовини SAM, який проводив його аналіз на застосування в якості вакцини. З мільйонів кандидатів штучний інтелект вибрав кілька речовин, які вчені випробували в лабораторії.
Одне з таких сполук дійшло до етапу клінічних випробувань. На сьогодні це дослідження досі йде, в ньому бере участь 371 доброволець.
Тести завершаться 30 листопада 2019 року.
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