Інвестиції на $10 млрд: Зеленський зустрівся з представниками ділових кіл Китаю

Глава держави запропонував обговорити з представниками китайського бізнесу можливості інвестування в розвиток інфраструктури, сільського господарства і розробку газових родовищ в Україні.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з представниками ділових кіл Китайської Народної Республіки.

Глава держави підкреслив, що одним з головних пріоритетів його команди є забезпечення безпеки інвестицій, передає його прес-служба.

«Ми докладаємо багато зусиль, щоб в Україну прийшли інвестори. Ми готові захищати інвестиції. Для цього, крім нашого бажання, необхідний новий парламент і уряд», – підкреслив Володимир Зеленський.

За словами Президента, потрібно зробити все можливе, щоб захистити бізнес від тиску правоохоронних органів.

«Ми підтверджуємо реформу судової системи та антикорупційних органів. З 5 вересня розпочне роботу Вищий антикорупційний суд. Після формування більшості в новому парламенті з'явиться кандидатура нового Генпрокурора. Таким чином, ми зможемо на ділі захищати інвесторів від впливу правоохоронних органів», – підкреслив Президент.

Глава держави запропонував обговорити з представниками китайського бізнесу можливості інвестування в розвиток інфраструктури, сільського господарства і розробку газових родовищ в Україні.

«Одне з питань – це будівництво концесійної дороги навколо Києва», – зазначив Володимир Зеленський.

У свою чергу представники китайської державної корпорації, що спеціалізується на будівництві об'єктів військової інфраструктури, розповіли про проекти, які вони могли б втілити в Україні за свій рахунок.

Представники приватної китайської компанії, яка володіє одним з банків, який входить в топ-500 найбільших банківських установ світу, запропонували низку проектів у сферах інфраструктури, сільського господарства, енергоефективності, а також фінансових послуг.

Учасники зустрічі склали попередній перелік проектів з інвестиційним потенціалом близько 10 млрд доларів, які Україна планує реалізувати спільно з китайськими компаніями приватної і державної форм власності. Координатором цих проектів було визначено Національну інвестиційну раду, яку очолює Президент.