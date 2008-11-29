Штучний інтелект визначає депресію за звучанням голосу

Дослідники в галузі комп'ютерних наук з Альбертського університету (Канада) навчили штучний інтелект більш точно визначати пригнічений стан людини по тому, як звучить його голос. Вчені планують розробити на основі цієї технології мобільний додаток, який допоможе відстежувати настрій в режимі реального часу, йдеться на сайті університету.

Робота канадських вчених заснована на минулих дослідженнях, які показують, що тембр нашого голосу містить інформацію про наш настрій. Використовуючи стандартні набори еталонних даних, дослідники розробили методологію, яка об'єднує кілька алгоритмів машинного навчання для більш точного розпізнавання депресії з використанням акустичних сигналів.

«Реалістичний сценарій полягає в тому, щоб люди використовували додаток, яке буде збирати зразки звучання голосу, коли вони говорять природним чином. Додаток на телефоні користувача буде розпізнавати і відслідковувати показники настрою (наприклад, стан депресії) з плином часу», – відзначає один з авторів розробки, професор Елені Струлия (Елені Stroulia, на фото).

Такий "шагометр для настрою" зможе допомогти людям з часом задуматися про свій власний настрій і передавати точні дані про зміну емоційного стану пацієнта його лікаря.

Результати дослідження були представлені на канадській конференції зі штучного інтелекту (канадська конференція зі штучного інтелекту).