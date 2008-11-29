Призначати і скасовувати субсидії будуть в новій системі

У Мінсоцполітики готують інтеграцію з усіма базами, в яких є інформація про одержувачів держдопомоги.

У 2020 році Мінсоцполітики запустить систему E-social, яка вбере в себе всю наявну інформацію про одержувачів державної допомоги.

У нову систему інтегрують і інші державні інформаційні бази та реєстри. Таким чином, даних про одержувачів тієї чи іншої допомоги буде ще більше.

Мільйони людей «мігрують» в нову систему, яка буде автоматично призначати і відбирати субсидії та інші види допомоги. Більше не потрібно буде особисто ходити в органи соцзахисту з кіпою паперів. У системі буде зберігається вся необхідна інформація, а у кожного одержувача буде свій е-кабінет.

«Доносити документи не потрібно буде. Всі дані перейдуть в нову систему. Більше того, у нас буде зв'язок з іншими суміжними системами, наприклад, податкової та Міграційної служб, Пенсійного фонду», — зазначив заступник міністра соціальної політики України Микола Шамбір.