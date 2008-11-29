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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Конгрес США схвалив нові санкції проти Росії
Палата представників Сполучених Штатів прийняла поправку до оборонного бюджету на 2020 рік, що включає заборону проводити будь-які угоди з російським держборгом.
Автори відповідної ініціативи – демократи з Каліфорнії Максін Уотерс і Бредлі Шерман.
«Ця поправка передбачає реальні серйозні санкції щодо РФ, згідно з яким жоден громадянин США не може здійснювати додаткові угоди з російським суверенним боргом», – сказав Шерман під час виступу перед конгресменами.
"Вона (поправка в оборонний бюджет. – Ред.) передбачає і механізм для зняття цих санкцій, якщо адміністрація прийде до висновку, що Росія не втручалася в американські вибори принаймні в ході одного виборчого циклу, і якщо Конгрес погодиться з цим висновком», – додав він.
За його словами, Вашингтону необхідний серйозний механізм, який дозволить покарати Москву за те, що вона зробила на попередніх виборах, і стримати її.
«Така поправка якраз робить це», – додав Шерман.
При цьому сам проект бюджету поки ще не схвалений. Остаточно його повинен буде підписувати президент США Дональд Трамп після того, як документ затвердить Палата представників і Сенат.
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