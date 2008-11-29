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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Amazon навчить програмування колишніх пакувальників і касирів
Amazon вважається одним з лідерів в області автоматизації робочих місць.
Це відмінна новина для керівництва компанії та її фінансових показників, проте простих співробітників перспектива заміни роботами і алгоритмами турбує все більше. На щастя, компанія планує програму перепідготовки.
Amazon планує витратити $700 млн на програму підвищення кваліфікації працівників, які перебувають у вразливому становищі через автоматизації. План включає в себе шість програм:
В цілому компанія планує за кілька років перепідготовити третину своїх співробітників в США.
Це означає, що до 2025 року програму пройдуть близько 100 000 чоловік.
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