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Amazon навчить програмування колишніх пакувальників і касирів

Amazon вважається одним з лідерів в області автоматизації робочих місць.

Це відмінна новина для керівництва компанії та її фінансових показників, проте простих співробітників перспектива заміни роботами і алгоритмами турбує все більше. На щастя, компанія планує програму перепідготовки.

Amazon планує витратити $700 млн на програму підвищення кваліфікації працівників, які перебувають у вразливому становищі через автоматизації. План включає в себе шість програм:

  • Amazon Technical Academy-навчання нетехнічного персоналу навичкам, що дозволяє перейти на посаду розробника програмного забезпечення;
  • Associate2Tech — переклад співробітників пунктів обробки і виконання замовлень на IT-посади;
  • Machine Learning University-перепідготовка фахівців, що володіють деякими технічними навичками, для розробки систем машинного навчання;
  • Amazon Career Choice-програма перекладу співробітників центрів обробки і видачі замовлень на затребувані посади за їх вибором;
  • Amazon Apprenticeship — платне навчання працівників у спеціально обладнаних класах або на робочому місці;
  • AWS Training and Certification-навчання технічним спеціальностям за допомогою хмарних технологій.

В цілому компанія планує за кілька років перепідготовити третину своїх співробітників в США.

Це означає, що до 2025 року програму пройдуть близько 100 000 чоловік.

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