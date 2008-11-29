Ноутбуки Apple: переваги і недоліки

Apple пропонує високоякісну техніку, а завдяки якісній технічній підтримці і корисної гарантії, взагалі займає перше місце 7 рік поспіль в зарубіжних рейтингах.

Однак в Україні підтримка знаходиться тільки на початковому рівні, та й ремонт обходиться досить дорого, саме цим і обумовлено 3 місце в рейтингу. Ще однією перешкодою при покупці ноутбуків цієї фірми може стати не великий асортимент і високі ціни в галузі.

Дизайн ноутбуків Apple

Коли ви чуєте MacBook або MacBook Air, у вас відразу виникає асоціація з світло-сірим алюмінієвим корпусом і логотипом з підсвічуванням у формі надкушеного яблука на задній панелі. У той час як більшість ноутбуків Apple, зберігають старий дизайн, в 2015 році, компанія, нарешті, вийшла з своєї зони комфорту і представила 12-дюймовий MacBook з Retina дисплеєм. Доступений в сірому, золотому, рожево-золотому і традиційно в срібному кольорі, анодований алюмінієвий корпус важить приголомшливі 920 грамів, що робить його більш ніж на 400 грамів легше, ніж 13-дюймовий MacBook Air. Компанія також пішла на сміливий крок і прибрала всі порти залишивши тільки аудіо роз'єм і USB Type-C порт.

Відгуки користувачів

Ноутбуки від Apple отримали найвищі оцінки. З п'яти моделей, які були розглянуті, тільки одна отримала менше 4 зірки, в той час як 15-дюймовий MacBook Pro, підкорив ідеальний 5-зірковий рейтинг. Послідовність має ключове значення, так як всі продукти пропонують тривалий час автономної роботи, зручну клавіатуру і точний тачпад. Новий 12-дюймовий MacBook отримав найнижчу оцінку, але все одно хорошу 3,5 бала, викликано це було тим, що в ньому є тільки 1 порт для використання більшої кількості гаджетів потрібно використовувати перехідник, ще й плюс до всього ця модель не є дешевою.

Технічна підтримка ноутбуків Apple

Технічна підтримка ноутбуків Apple здійснюється на офіційному сайті, з девізом — «Незалежно від того, як давно ви почали користуватися комп'ютером від Еппл, ми допоможемо вам максимально розкрити його потенціал, і вирішити багато проблем».

Гарантія виробника

Протягом гарантійного терміну, якщо у вас трапляться якісь проблеми, то компанія оплатить доставку товару на ремонт, в деяких випадках, якщо несправність не вдасться усунути, то вам повернуть гроші або замінять на аналогічну модель. Так само ви можете додати ОЗУ або замінити вінчестер в авторизованому сервісному центрі і при цьому Гарантія не анулюється.

Програмне забезпечення

Програмне забезпечення від Apple це їх сильна сторона. 12-дюймовий MacBook, MacBook Air і MacBook Pro поставляються з пакетом програм iWork і деякими мультимедійними програмами. Пакет iWork включає Pages, Numbers і Keynote — безкоштовні альтернативи Microsoft Office. iLife Suite більше немає, але IMOVIE і GarageBand все ще залишаються оплотом OS X.

В 2015 році компанія оновила OS X El Capitan де були введені деякі довгоочікувані функції, у тому числі здатністю відображати 2 вікна поруч на екрані (користувачі Windows дружньо посміхнулися, і згадали Windows 95). Функція пошуку Spotlight була оновлена для відображення такої інформації, як акції, новини і прогноз погоди + тепер пошук можна переміщати по екрану.

Інновації Apple

У 2015 році компанія Apple випустила свій самий інноваційний ноутбук 12-дюймовий MacBook, який отримав назву просто «MacBook». Цей 920 грамовий ноутбук використовує літієвий акумулятор з полімерним електролітом, що забезпечує більш 8 годин автономності, унікальний механізм клавіатури, який забезпечує добрий зворотній зв'язок, чутливий сенсорний Force Touch тачпад і порт для зарядки USB Type-C. Компанія також відновила операційну систему OS X, додавши безліч нових функцій.

Ціна і вибір

Лінійка ноутбуків від Apple виглядає досить бідно на тлі конкурентів, пропонуючи тільки п'ять ноутбуків. 11.6-і 13.3-дюймові MacBook Air дуже легкі і автономні, але їм не вистачає дисплеїв з високою роздільною здатністю. 13 і 15-дюймові MacBook Pro, коштують і важать більше ніж Air, але пропонують Retina дисплеї і високу продуктивність, якої потребують, скажімо, відеографи. 12-дюймовий MacBook є найлегшим з усіх і важить всього 920 грамів, ще й має дисплей з високою роздільною здатністю. Однак цей ноутбук має найгірший час автономної роботи і низьку продуктивність з модельного ряду.

Компанія не пропонує можливість придбати ноутбук з останніми процесорами Intel 6-го покоління «Skylake». У той час як будь-який інший виробник оновлює свої ноутбуки, як тільки виробник чіпів випускає нові процесори, а Apple чекає шість місяців або довше, щоб випустити моделі, засновані на новій платформі.

Слова «дешевий» немає в словнику Apple: найдешевший MacBook, 11-дюймовий MacBook Air, ціна на який коливається близько $ 1000, в той час як всі інші ноутбуки Apple коштують від $ 1200. Якщо ви не відданий шанувальник екосистеми OS X, то ви легко зможете знайти кращі рішення в світі Windows.

На що Apple варто звернути увагу

Стандартний дизайн ноутбуків, останніх MacBook Pro і MacBook Air виглядає ідентично, як і їх попередників з 2010 року. Компанія ніколи не пропонувала доступні системи, але додавши кілька варіантів з більш низькою ціною, Apple зможе отримати кращі бали в категорії ціна і вибір.

Apple намагається за старою звичкою командувати, яке майбутнє буде у комп'ютерів, але тепер не має для цього переваг і занадто урізала сучасну функціональність на користь майбутнього. Apple могла б бути головним агітатором поширення USB-C, навіть якщо б залишили при цьому класичні порти USB і слот SD для фотографів. Це навряд чи сильно вплинуло на красу пропорцій MacBook Pro.

Таким чином, незважаючи на дизайн і швидкість, рішення про покупку MacBook Pro зовсім не виглядає однозначним.

Для власників MacBook Air це кращий варіант оновлення, якщо їх не цікавлять системи Windows і Chrome OS. 13-дюймовий MacBook Pro краще, універсальніше, функціональніше і потужніше, ніж 12-дюймовий MacBook. У більш дорогих версіях є корисна сенсорна панель Apple Touch Bar, але вона навряд чи виправдовує різницю в ціні.

Але потрібно подумати, перш ніж пов'язувати себе з екосистемою Apple. Якщо це майбутнє буде характеризуватися такими ворожими рішеннями, як усунення роз'єму для навушників з iPhone або відмова від MagSafe і слота SD в ноутбуках Apple може більше не бути другом користувачів.

Новий MacBook Pro прекрасний і бажаний як завжди, але його використання змушує відчувати себе трохи не в своїй тарілці. Навіть якщо версія майбутнього від Apple подобається, є відчуття, що воно ще не настав.