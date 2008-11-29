Инструментарий для современного стоматолога

Современная хирургическая стоматология имеет в своем арсенале обширный инструментарий, призванный сделать процедуру вмешательства максимально удобной для врача и безболезненной для пациента. Групировать инструменты для хирургической стоматологии можно следующим образом:

применяемые в хирургической стоматологии;

используемые в процедурах удаления зубов;

для разъединения тканей;

крючки;

инъекционные инструменты.

Инструменты для удаления зубов

Применяемые для удаления зубов инструменты представлены анатомическими щипцами, которые индивидуальны для каждой группы зубов. Заметим, что для вмешательств на верхней челюсти используется инструмент с более узкими щечками, не изогнутые, для удобства захвата зуба. Для удаления моляров используются щипцы с шипом, отсюда для правых и левых зубов – соответственно щипцы с его разным расположением.

При удалении также используются элеваторы, помогающие поднять зуб после его вывихивания щипцами. Они бывают боковыми и штыкообразными. Боковые, в зависимости от направления острия либо желобка принято делить на «от себя» и «к себе».

Отслойка десны и прерывание волокон периодонта требует использования гладилок, они также бывают левые и правые.

Остатки корней и чистка лунки выполняется специальными щипцами и кюретами.

Инструменты, применяемые для остановки кровотечения

Для блокировки притока крови используют всевозможные хирургические зажимы, внешне похожие на ножницы и снабженные пружиной и устройством, позволяющим регулировать силу сжатия. Зажимы различаются по своей длине и размером рабочей поверхности, т.е. щёчек.

Зажим также можно использовать при расслоении тканей, в случае, если нужна их последующая фиксация в открытом состоянии (т.к. специальные щипцы не снабжены пружиной). Зажимы применяют для удаления инородных тел, осколков зуба, корней и т.д.

Инструменты для соединения тканей

Этот класс инструментов представлен, в первую очередь, иглами. Они различаются кривизной, длиной, формой зоны прокола. В настоящее время рекомендуется использовать атравматичные иглы, они одноразовые и сразу же после извлечения из стерильной упаковки готовы к использованию.

При сшивания тканей используются иглодержатели, их длина варьируется от того, в какой части ротовой полости происходит вмешательство (от 10 до 15 см, детские – от 5 до 15).

Хирургические ножницы и пинцеты также различаются своей длиной и величиной искривленности рабочих поверхностей.

Вспомогательными инструментами являются всевозможные ретракторы, при шинировании для заглаживания концов проволоки необходим рашпиль.

Инъекционная анестезия

В настоящее время используются исключительно одноразовые шприцы объёмом 2 и 5 миллилитров. Для удобства проведения инъекции используют иглы разной длины, также одноразовые. Как и шприцы, иглы также поставляются в одноразовой стерильной упаковке, сразу же после извлечения они готовы к применению. Для ирригации ротовой полости используют карпульные шприцы. Они используются для вымывания сгустков крови и мелких осколков костной ткани, гноя путем подачи физиологического раствора и последующего удаления его слюноотсосом. Крайне важно использовать карпульный шприц для охлаждения тканей при работе бором.

Слюноотсос, как правило, вмонтирован в стоматологическую установку, но в случае его отсутсвия в комплектации – существуют дополнительные слюноотсосы с электрическим приводом.

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