Необхідний мінімум інструментів для дому

Які інструменти потрібні кожному чоловікові в будинку? Для відповіді на це питання необхідно згадати роботи, з якими доводиться стикатися в звичного життя. При облаштуванні знов купленого або щойно відбудованого будинку, а також квартири необхідно провести ремонтні та дрібні будівельні роботи, і без інструменту для дому і дачі буде досить складно впоратися з поставленим завданням.

Інструмент для будинку дозволить усунути сантехнічні аварії, виконати косметичний або капітальний ремонт, зібрати щойно куплені меблі і виконати інші роботи.

Вибираючи ручні інструменти, треба керуватися головним критерієм – якістю.

Властивості і надійність професійного ручного інструменту відрізняються від характеристик аматорського, рядового. Якісний інструмент придбаний в спеціалізованому магазині Sigma коштує недешево, але зручний, практичний, довговічний.

Перелік потрібних інструментів для дому

Сучасна побутова техніка іноді виходить з ладу, тому кожна людина має вдома хоча б одну викрутку. Володіння даним інструментом для дому не вимагає від користувача будь-яких навичок. Для будинку найчастіше необхідні 4 типи викруток: плоский інструмент з широким кінцем і вузьким, хрестовий з великим і дрібним хрестиком. Корисною виявиться і індикаторна викрутка для перевірки напруги в побутовій електричній проводці.

Не менш затребуваним побутовим інструментом вважається молоток. Забивати, випрямляти, рихтувати і навіть колоти горіхи можна з його допомогою. В ідеалі краще мати два молотка - один маленький, який буде використовуватися для тонких робіт, і великий для більш складних робіт. Якщо у Вашому арсеналі є інструмент для забивання цвяхів, то необхідно обзавестися і обценьками. А краще, якщо це буде один універсальний інструмент для дому, поєднує в собі функції молотка і обценьків.

З необхідністю отримання отворів в різних матеріалах доводиться стикатися досить часто, тому корисно купити дриль. З її допомогою легко що-небудь повісити або перевісити, до того ж даний інструмент для дому дозволить висвердлити отвори під проводку, труби і так далі. У деяких випадках дриль гідно замінить зачисний і шліфувальний інструмент, дозволить не тільки загвинтити гайки, але і перемішати розчини.

Плоскогубці і кусачки – інструменти, без яких не можна, якщо необхідно вирівняти, загнути, притримати, відкусити і т. д. В домашньому господарстві їх застосовують досить широко. У продажу є універсальний інструмент, який дозволить відкусити провід, з'єднати дроти і дістати із стіни цвях.

Ніхто не застрахований від прориву водопроводу та витік газу, тому слід подбати про наявність розвідних, ріжкових і накидних ключів. Такі інструменти будуть корисні і при заміні обладнання. Зверніть увагу, ключі повинні бути різних розмірів, їх же може замінити універсальний розвідний ключ. Щоб раптова поломка або протікання водопроводу не застала зненацька варто обзавестися також набором хомутів, заглушок і гумових прокладок.

У побуті корисні не тільки пилки по дереву і металу, але також і висувний ніж, який стане в нагоді при розрізанні шпалер, обробці пластикових панелей і килимових покриттів. Це компактний і не найдорожчий інструмент для дому.

Шліфмашинка, болгарка, стамеска-три найнеобхідніших інструменти для шліфування та обробки різних матеріалів.

Кріпильні елементи різного плану для кріплення елементів і деталей конструкцій – це такий же потрібний набір для дому. Наприклад, при роботі з деревиною потрібні будуть цвяхи, для бетону - дюбель-цвяхи, при виконанні складальних робіт не обійтися без саморізів.

Вимірювальні інструменти типу рулетки, рівня і детектора потрібні для точних вимірів. Для домашнього використання досить рулетки з довжиною стрічки в три-п'ять метрів, для саду цього мало, краще підібрати інструмент з стрічкою від 10 метрів. Рівень і детектор дозволять не тільки визначити горизонт та вертикаль, але і при вбиванні і свердлінні уникнути попадання в порожнечі і проводку. Зазначений інструмент для будинку і дачі не потрібен кожен день, але його наявність часом необхідна.

Інструмент для будинку допоміжного призначення необхідний для виконання лакофарбових робіт. Краще відразу запастися пензлями, валиками, які допоможуть рівномірно розподілити фарбу або клей по робочій поверхні.

Наведений список інструментів для дому не є вичерпним, але цього цілком достатньо для виконання дрібного і середнього ремонту, усунення побутових аварій та проведення інших домашніх робіт. Купити робочий інструмент для будинку різного призначення не тільки корисно, часом це життєво необхідно. Для зручності, багато виробників пропонують увазі покупців зручний набір інструментів для дому у валізі.

Кожен домашній майстер може вибрати в магазині Sigma.ua будь-яке знаряддя для ремонту, та доповнити свою майстерню.