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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Путін зустрівся з Медведчуком і висунув вимоги до України
Президент РФ Володимир Путін у четвер, 18 липня, провів зустріч з головою політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктором Медведчуком і зробив заяву про війну на Донбасі, розв'язаній Росією.
Він заявив, що повноцінне врегулювання конфлікту на південному сході України можливо тільки при прямому контакті офіційного Києва і підконтрольних Росії бойовиків — «влади «ДНР» і «ЛНР».
Стало відомо, що зустріч пройшла в Санкт-Петербурзі, куди Медведчук прилетів зі Страсбурга. Оскільки переговори збіглися з від'їздом білоруського президента Олександра Лукашенка, останній також був присутній при прийомі Медведчука.
При цьому кум Путіна заявив, що «в Європарламенті деякі депутати підтримали запропонований їм мирний план по Донбасу».
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