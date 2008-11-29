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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Червнева спека побила світовий рекорд
Червень 2019 став найспекотнішим у світі за всю історію спостережень. Температура місяця склала 16,4°С, що майже на 1°С вище середніх значень XX століття.
При цьому ніч на 14 червня в Києві була найзапеклішою з 1927 р. Найбільше відчувалася спека в Європі, Росії, Канаді та Південній Америці, повідомило Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США.
З-за червневої спеки площа морського льоду в Антарктиці досягла рекордно низького рівня. А 9 з 10 числа найспекотніший червневий рекорд зафіксовані за останні 9 років.
За прогнозами вчених, червень-2019 точно не буде останнім рекордно спекотним місяцем. Через зміну клімату температура в світі буде продовжувати збільшуватися.
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