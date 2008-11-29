Червнева спека побила світовий рекорд

Червень 2019 став найспекотнішим у світі за всю історію спостережень. Температура місяця склала 16,4°С, що майже на 1°С вище середніх значень XX століття.

При цьому ніч на 14 червня в Києві була найзапеклішою з 1927 р. Найбільше відчувалася спека в Європі, Росії, Канаді та Південній Америці, повідомило Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США.

З-за червневої спеки площа морського льоду в Антарктиці досягла рекордно низького рівня. А 9 з 10 числа найспекотніший червневий рекорд зафіксовані за останні 9 років.

За прогнозами вчених, червень-2019 точно не буде останнім рекордно спекотним місяцем. Через зміну клімату температура в світі буде продовжувати збільшуватися.