|
Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
|
Хозяйственный процессуальный кодекс и последние изменения к нему
Законодательство в нашей стране постоянно меняется, и правительство вносит новые положения в нормативно-правовые акты, изменяя старые. Особенность этого процесса в том, что узнать о нем можно из новостей или интернета либо за день до введения новшеств, либо сразу после того, как они вступают в силу. Времени для адаптации практически нет, поэтому нужно учиться быстро привыкать к переменам и принимать их.
Не остался в стороне и «Господарський процесуальний кодекс». Это кодифицированный акт, относящийся к сфере хозяйственного процессуального права, главный источник судосвершения в соответствующих делах и вопросах, касающихся банкротства. Это один из самых старых нормативно-правовых документов в нашей стране, который был принят еще в 1991 году. За время существования его объем значительно увеличивался, и с введением изменений продолжает расти.
Какие самые последние и существенные новшества в хозяйственном процессуальном кодексе
Большинство инноваций, введенных в действие после 2017 года, являются совершенно новыми и непривычными для государств постсоветского пространства. Цель их внедрения – приблизить украинское законодательство и систему правосудия к стандартам и рекомендациям совета Европы.
Стоит рассмотреть пять самых серьезных нововведений:
Благодаря обновленным положениям кодекса, украинская судебная система вскоре сможет приблизиться к европейской.
Какие еще изменения внесены
Стоит рассмотреть и такие:
Кодексы Украины – важные нормативные акты, в положениях которых должен ориентироваться каждый гражданин.
Інші статті номеру
|
© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.
Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com