Хозяйственный процессуальный кодекс и последние изменения к нему

Законодательство в нашей стране постоянно меняется, и правительство вносит новые положения в нормативно-правовые акты, изменяя старые. Особенность этого процесса в том, что узнать о нем можно из новостей или интернета либо за день до введения новшеств, либо сразу после того, как они вступают в силу. Времени для адаптации практически нет, поэтому нужно учиться быстро привыкать к переменам и принимать их.

Не остался в стороне и «Господарський процесуальний кодекс». Это кодифицированный акт, относящийся к сфере хозяйственного процессуального права, главный источник судосвершения в соответствующих делах и вопросах, касающихся банкротства. Это один из самых старых нормативно-правовых документов в нашей стране, который был принят еще в 1991 году. За время существования его объем значительно увеличивался, и с введением изменений продолжает расти.

Какие самые последние и существенные новшества в хозяйственном процессуальном кодексе

Большинство инноваций, введенных в действие после 2017 года, являются совершенно новыми и непривычными для государств постсоветского пространства. Цель их внедрения – приблизить украинское законодательство и систему правосудия к стандартам и рекомендациям совета Европы.

Стоит рассмотреть пять самых серьезных нововведений:

Унификация терминологии и процедур административного, хозяйственного, гражданского процессов. Это позволит снизить вероятность процессуальной ошибки, путаницы, способных привести к невозможности применения тех или иных действий.

Четкое определение задач и засад хозяйственного судопроизводства. Так, определяется основной критерий, которого должны придерживаться все судьи.

Обязательные аудио- и видеофиксация судебного заседания. По ходатайству, может проводиться интернет-трансляция.

Расширение перечня методик судебной защиты – это может быть любой способ, не противоречащий текущему законодательству.

Введение новых правил юрисдикции.

Благодаря обновленным положениям кодекса, украинская судебная система вскоре сможет приблизиться к европейской.

Какие еще изменения внесены

Стоит рассмотреть и такие:

введение института свидетелей, как источника доказательств;

расширение перечня доказательств;

введение понятия «электронный суд».

Кодексы Украины – важные нормативные акты, в положениях которых должен ориентироваться каждый гражданин.