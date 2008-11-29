Игровые автоматы Вулкан Россия: коэффициенты выплат как фактор доходности

Онлайн версии игровых автоматов доступны всем пользователям сети абсолютно бесплатно. В них можно играть в любое время и в любом месте, используя не только стационарный компьютер, но и смартфоны, планшеты и другую портативную электронику. Современные онлайн слоты принимают ставки, номинированные в денежных единицах, а также в бесплатных кредитах. Соответствующие виды валют используются и для выплаты выигрышей.

Современные игровые автоматы, представленные в интернет казино Вулкан Россия, оснащены специальным встроенным разделом с символами и коэффициентами выплат. Он называется «таблица выплат», или paytable. Попасть в этот раздел можно нажатием одноимённой кнопки, которая обычно расположена на панели управления или в одном из углов экрана. В разделе «таблица выплат» можно увидеть, какие символы предусмотрены в выбранном игровом автомате, какие выигрышные комбинации они могут образовывать на активных линиях, а также насколько высоко оплачиваются такие комбинации. Как правило, у каждой выигрышной последовательности, состоящей из нескольких картинок одного вида, свой коэффициент выплат. Его значение может быть самым разным – от чисто символического до довольно крупного и даже впечатляющего. Значения коэффициентов выплат оказывают прямое и непосредственное влияние на размер выигрышей при выпадении призовых комбинаций. Цепочки с высокими коэффициентами приносят игрокам больше дохода, чем последовательности с низкими множителями.

Коэффициенты выплат выигрышных комбинаций во многом зависят от того, из каких символов такие комбинации состоят. Существует две основные категории символов, которые различаются по уровню коэффициентов: обычные и специальные. Простых картинок больше – на них приходится порядка 90-95% всего символьного набора игровых автоматов. Специальная символика представлена в меньшинстве и составляет обычно 2-3 символа на слот. Но именно эти несколько картинок и формируют самые выгодные последовательности с крупными выплатами. Посетив раздел «таблица выплат» выбранного игрового автомата, можно ознакомиться с видами специальной символики, а также узнать, какие выигрышные комбинации она составляет. Следует заметить, что призовые комбинации из символов специального назначения не всегда должны быть строго линейного типа. Некоторые изображения могут выпадать в любых позициях, в том числе, на разных полосах, принося азартным игрокам выигрыши. К примеру, это символ разброса (scatter), который засчитывается при выпадении в любом месте игрового поля.