Електрична варильна панель - альтернатива традиційної плити

Ринок побутових приладів, призначених для приготування їжі, сьогодні дуже різноманітний. Завжди є можливість придбати модель, що задовольняє вимоги самого вимогливого покупця.

Електрична варильна поверхня є сучасним приладом, який заощаджує місце при мінімальних збитках функціональних характеристик.

Кожен користувач визначає для себе сам, який тип панелі для нього краще, як за технічними характеристиками, так і за стилем оформлення.

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Переваги і недоліки варильної панелі

Перш ніж розглядати конструктивні елементи подібного обладнання і визначати критерії вибору, необхідно визначитися з перевагами і недоліками використання, щоб зрозуміти, а чи потрібно мати на своїй кухні таке обладнання.

Перевагами електричних варильних панелей є такі показники, як:

багатофункціональність - спрощує процес приготування їжі і розширює можливості;

різноманітність геометричних форм і стилів оформлення дозволяє підібрати модель, що відповідає дизайнерським задумам і одночасно зручну у використанні;

зони нагріву, їх форма і кількість - також різноманітні, що розширює можливості вибору.

З недоліків слід зазначити:

для деяких видів панелей існують певні вимоги до використовуваної посуді (рівне або магнітне дно, термостійкий матеріал і т.д.);

схильність до руйнування при зовнішніх механічних впливах і перепадах температури - для моделей зі склокерамічним покриттям;

в порівнянні з газовими аналогами - підвищена витрата електричної енергії;

необхідність прокладки окремої електричної лінії від розподільного щитка, для підключення до мережі напругою 220/380 Вольт.

Конструкція і принцип роботи

Основною складовою частиною електричної варильної панелі є нагрівальні елементи, поміщені в корпус пристрою. В якості нагрівальних елементів можуть виступати рапідні і галогенові, млинцевого типу і стрічкообразні, а також індукційні конфорки. Корпус пристрою може бути виконаний з металу або склокераміки, а управління - механічним або електронним.

Робота електричної варильної панелі здійснюється наступним чином:

при включенні елемента керування певної конфоркою на неї подається електричний струм;

електричний струм, проходячи через нагрівальний елемент, нагріває його до заданих значень температури, що виставляються за допомогою регулятора;

підтримання температури в заданому діапазоні забезпечується автоматично.

Види варильних електричних панелей для кухні

Всі види варильних панелей можна класифікувати за двома ознаками:

типу розташування по відношенню до іншого кухонного обладнання;

типу використовуваних нагрівальних елементів.

За типом розташування

Залежно від своєї конструкції варильні панелі бувають залежного і незалежного типу. У залежних моделей панель управління роботою конфорок єдина з духовою шафою, на поверхні якого розміщена сама панель.

За типом нагрівальних елементів

Варильні панелі можуть комплектуватися різними типами конфорок, а саме:

Тенами - млинцевого або спірального типу. Спіральні і млинцеві конфорки - це найбільш простий і дешевий вид нагрівального елементу. На моделях з їх використанням встановлюються механічні елементи керування поворотного типу. Відмінною рисою даного виду нагрівального елементу є тривалий процес набору заданої температури і тривалий охолодження.

Стрічковими Hi-Light нагрівальними елементами. Даний тип конфорок використовується на моделях, у яких поверхня виконана з склокераміки, а нагрівальний елемент - у вигляді гофрованої стрічки, укладеної в основу (блюдо), виготовлене з кераміки. Час розігріву конфорок даного типу - 5-6 секунд.

Рапідними. Даний вид конфорок також використовується на варильних поверхнях, що виготовляються зі склокераміки. Нагрівальний елемент являє собою спіраль, виконану з ніхромового дроту, покладеної в керамічну таріль. Час розігріву - 10 секунд.

Галогеновими. У конфорок даного типу є ще одна назва - «Halo Light». Вони відрізняються моментальним розігрівом, але схильні до руйнування при зовнішніх механічних впливах, що обумовлено їх конструкцією. Нагрівальний елемент виконаний у вигляді спіралі, поміщеної в кварцову трубку, наповнену газом.

Індукційними. Це безпечний тип конфорок, тому що процес приготування їжі відбувається за рахунок електромагнітних хвиль, а температура самої включеної поверхні не змінюється.

Відмінними рисами індукційних пристроїв є економічність і естетичність, але є певні складності, пов'язані з їх установкою.

На що слід звернути увагу при виборі поверхні

Матеріал

Варильні панелі виготовляються з нержавіючої сталі, чорного металу з емальованим покриттям, а також склокераміки.

Їх відмінними рисами, що визначають умови експлуатації, є:

моделі з емаль-покриттям важкі при очищенні, особливо пригорілого бруду;

нержавіючі поверхні при використанні схильні до подряпин і втрати блиску;

склокераміка схильна до руйнування при механічних впливах.

Моделі з емальованим корпусом випускаються в різних колірних рішеннях, а склокераміка - різної геометричної форми.

Зручність управління

Вироби, виготовлені з металу, оснащуються механічними поворотними регуляторами, а стеклокерамічні- сенсорами і дисплей екраном, що дуже зручно при налагодженні режимів роботи. Поворотні елементи управління, розташовані на робочій поверхні пристрою, схильні до швидкого забруднення. У електронних аналогів можлива наявність пульта дистанційного керування, що робить процес приготування ще більш комфортним і зручним.

Енергоефективність

Здатність до швидкого нагріву і збереженню тепла визначає енергоефективність конфорки. Для моделей, що випускаються, як і для інших електричних пристроїв, виробники присвоюють певний клас енергоефективності, відповідний конкретному виробу. У технічній документації на варильну поверхню цей показник відбивається окремим пунктом і виражається позначеннями.

Йдучи в ногу з часом, виробники кухонного обладнання випускають моделі варильних панелей різної форми і розмірів. Це можуть бути одно- або моделі з двома чи трьома або більше нагрівальними елементами, поміщені в стандартну прямокутну або іншу форму. Конструкція корпусу може припускати наявність рамки по краях поверхні або бути без неї, що залежить від типу установки пристрою - накладного або вбудованого типу. Вибір розмірів і кількості нагрівальних елементів залежить від потреби користувача, стилю оформлення кухонного простору, а також можливостей електричної мережі. Більше інформації, щодо моделей варильних панелей можна знайти на сайті elmir.ua та зробити замовлення на таке кухонне обладнання.

На вибір нагрівальних елементів слід звернути особливу увагу, тому що від цього залежить швидкість приготування їжі та витрата електричної енергії, яка при цьому використовується.