Комплексне забезпечення життєдіяльності офісу

Сучасний офіс - це живий організм, що функціонує як годинниковий механізм. Але і в ньому періодично можуть виникати збої, що призводять до самих непередбачуваних наслідків. Одним з факторів, що впливають на нормальну роботу офісу, є своєчасне і повноцінне забезпечення канцтоварами.

Організація постачання офісу не обмежується складанням списку необхідних канцтоварів - тут знадобиться надійний постачальник, який візьме на себе обов'язки по своєчасній доставці

На репутацію компанії впливає багато факторів, а ефективна організація роботи офісу є одним з них. Саме тому постачанню відводиться така велика роль. Пильну увагу слід приділити якості товару, від якого залежить безпека використовуваної продукції та термін її служби.

Взявши до уваги все вищевикладене, можна приступати до складання списку канцтоварів. Велика кількість пропозицій від виробників цієї категорії продукції дозволяє забезпечити офіс всім необхідним, а для тих, хто цінує час, пропонуються комплексні рішення, які дозволять зробити замовлення в кілька кліків. Багато клієнтів вважають за краще формувати замовлення самостійно, працюючи зі списками.

Основні категорії товарів, які необхідні для підтримки працездатності офісу:

товари, що використовуються щодня;

меблі та сейфи;

засоби побутової і професійної хімії;

офісне приладдя:

канцелярія для діловодства;

комп'ютерні аксесуари;

письмові набори;

настільні приналежності;

папір;

витратні матеріали;

техніка для офісу;

штемпельна продукція.

Робота будь-якого співробітника офісу неможлива без канцелярських дрібниць, які підвищують її ефективність, якість і значно полегшують різні операції. Файли, скріпки, блокноти, щоденники, стікери та багато іншого - всі ці аксесуари вже давно вважаються незамінними.

Незважаючи на те, що письмове приладдя стало використовуватися значно менше, гідної альтернативи звичайній кульковій ручці до сих пір не існує. У каталозі agat97 представлено широкий асортимент якісних ручок: від бюджетних виробів для щоденного використання до подарункових екземплярів для особливих випадків.

Крім цього, звичайна ручка для письма може бути використана в рекламних цілях - для цього на неї досить нанести фірмовий логотип. Такий недорогий презент буде хорошим внеском у просування компанії на ринку. А для особливих випадків можна використовувати більш дорогі моделі з логотипом компанії, які виступлять в якості подарунка діловим партнерам.

Письмове приладдя - це досить велика група товарів, яка допоможе створити максимально комфортні умови роботи за столом. Багато з них будуть хорошим стильовим доповненням до інтер'єру робочого кабінету:

настільний годинник;

настільні лампи;

збільшувальні лупи;

письмові настільні набори;

календарі;

лотки для документів;

візитниці;

підставки для ручок;

офісний папір.

Крім стандартного паперу формату А4 в офісі використовується величезна кількість іншої продукції: касові стрічки, папір для факсу, перфорований папір і ін. Велика увага приділяється якості паперу, від якого залежить не тільки якість друкованих робіт і довговічність документа, але і працездатність оргтехніки (принтерів, ксероксів і т.д.).

Діловодство або робота з документами - жоден відділ компанії не може обійтися без цього. Звіти, договору, листи і т.д. - для всього цього потрібні канцелярські товари, без яких робота компанії буде паралізована.

До комп'ютерних аксесуарів відноситься широкий спектр товарів, які використовуються безпосередньо при експлуатації комп'ютерної техніки або необхідні для догляду за нею. У цій категорії:

флеш-накопичувачі і карти пам'яті;

клавіатури і миші;

мережеві фільтри;

засоби для догляду за екранами моніторів, поверхнями з пластику.

Ефективність сучасного офісу залежить і від його технічного оснащення. Сьогодні застосовуються десятки електронних пристроїв, які допомагають в роботі по створенню, обробці і зберіганню документації. Ламінатори, пристрої для палітурки, знищувачі паперу, витратні матеріали для офісної техніки - все це складові даної категорії. Офісна техніка має непряме відношення до канцелярських товарів, але клієнти таких компаній отримують можливість зробити комплексне замовлення, що дозволяє заощадити час і знизити витрати на доставку.

Що стосується штемпельної продукції, то останнім часом її асортимент не тільки не зменшився, але і значно виріс. Крім класичних печаток для підтвердження автентичності документів, сьогодні широко використовуються датери, штампи, нумератори, які полегшують багато процесів при заповненні документів. Для них знадобляться і витратні матеріали: оснащення для штампів, фарби, подушки.

Підтримка офісного приміщення в чистоті, дотримання санітарно-гігієнічних норм - це запорука здоров'я співробітників і репутація компанії. Для цього буде потрібна велика кількість засобів побутової і професійної хімії: миючі засоби, поліролі, засоби для дезінфекції та ін.

Отже, повноцінне забезпечення канцелярськими та іншими товарами - одна з основних умов нормального функціонування офісу.