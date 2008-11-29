Нацбанк знизив облікову ставку на 0,5%

Національний банк України знизив облікову ставку з 17,5 до 17%. Про це повідомив глава НБУ Яків Смолій на брифінгу.

"Збільшення попиту нерезидентів на гривневі облігації внутрішньої держпозики і відповідне зміцнення курсу гривні створюють потенціал для більш швидкого зниження облікової ставки у порівнянні з базовим сценарієм", – сказав він.

Крім того, однією з підстав для рішення НБУ про зниження облікової ставки став перегляд власного прогнозу зростання ВВП України в 2019 і 2020 рр.

Нацбанк збільшив очікування за підсумками поточного року з 2,5% до 3% і з 2,9% до 3,2% на 2020 р. Прогноз на 2021 р. залишився незмінним – 3,7%. За базовим сценарієм НБУ, облікова ставка в IV кв. 2019 р. знизиться до 16%, в IV кв. 2020 р. – до 9,5%, в IV кв. 2021 р. – до 8%.