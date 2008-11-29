Fitch оцінило стан українських держбанків

ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк і Укргазбанк отримали довгострокові рейтинги дефолту на рівні В-

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило на рівні B - зі стабільним прогнозом довгострокові рейтинги дефолту емітента в іноземній і національній валюті чотирьох українських держбанків: Приватбанку, Ощадбанку, Укрексімбанку та Укргазбанку.

Рейтинги життєздатності (VR) і підтримки (SRF) українських держбанків також підтверджені на рівні b відповідно - і B-, при цьому рейтинг SRF відображає думку Fitch про потенційну державної підтримки цих банків, якщо вона знадобиться.

«VR всіх чотирьох банків, в першу чергу, відображають їх чутливість до вразливою внутрішньої операційному середовищі, в якій вони діють як найбільші фінансові установи України», — пояснили в агентстві.

Оцінка також враховує 100% державну власність банків (95% для Укргазбанку), значну частку довгострокових суверенних облігацій (для всіх чотирьох банків) та суттєве кредитування контрольованих державою компаній (для трьох банків, за винятком Приватбанку), що обумовлює їх сильну кореляцію з суверенними і бюджетними ризиками.

Короткострокові рейтинги дефолту емітента в іноземній валюті усіх чотирьох банків підтверджені на рівні B, а національні довгострокові рейтинги — на рівні " AA (ukr), що відображає їх кредитоспроможність по відношенню до інших банків в межах України.