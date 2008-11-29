Створено прототип «розумних» окулярів з автофокусом

Окуляри, розроблені вченими зі Стендфордського університету (США), допоможуть мільярду людей, які страждають на пресбіопію « "старечу короткозорість". «Розумні» лінзи, названі автофокальными, оснащені новим програмним забезпеченням, яке дозволяє їм автоматично фокусуватися, повідомляється на сайті університету. Опис розробки дано в статті, опублікованій в журналі Science Advances.

Пресбіопія – захворювання очей, при якому людина не може розглянути дрібний шрифт або маленькі предмети на близькій відстані. Ця «стареча короткозорість» вражає органи зору майже кожної людини – починаючи з 40-45 років. Причина аномалії, як вважається зараз, полягає в тому, що з часом кришталик ока втрачає свою еластичність, а циліарний м'яз, що відповідає за фокусування, слабшає. Деяким людям достатньо окулярів для читання, щоб подолати труднощі, викликані хворобою, але для багатьох людей єдиним рішенням, крім хірургічного втручання, є використання очок з прогресивними лінзами.

У звичайних окулярів з прогресивними лінзами, однак, теж є недоліки. Наприклад, щоб правильно сфокусуватися, їх власнику необхідно вирівняти голову. Уявіть, що ви ведете машину і дивіться в бічне дзеркало, щоб з'їхати на іншу смугу дороги. У прогресивних лінз периферійний фокус або дуже слабкий, або зовсім відсутній. Водій повинен перевести очі з дороги, на яку він дивиться вперед через верхню частину очок, а потім повернутися майже на 90 градусів, щоб побачити найближчим дзеркало через нижню частину лінзи. Цей візуальний зсув може ускладнити навігацію по світу, призвести до аварій, травм.

«Розумні» ж окуляри працюють майже так само, як кришталик ока. Лінзи заповнені рідиною: вони стають опуклими або плоскими при зміні поля зору. Вони також оснащені датчиками стеження за очима, які визначають, куди дивиться людина, і вираховують точну відстань до потрібного об'єкта. Команда не винайшла ці лінзи або пристрою відстеження руху очей, але розробила систему програмного забезпечення, яка використовує дані по руху очей, щоб лінзи, заповнені рідиною, перебували в постійному і ідеальному фокусі.