Сенат США прийняв резолюцію, в якій засуджує агресію РФ і будівництво «північного потоку-2»

Сенат США одностайно прийняв резолюцію, присвячену 5-ої річниці Революції Гідності і пам'яті Героїв Небесної Сотні. Про це повідомили в прес-службі Посольства України в США.

Цією резолюцією Сполучені Штати, серед іншого, засуджують агресію РФ проти України і будівництво «Північного потоку-2», який в документі називають «значною загрозою безпеки Європи, спрямованої на підрив економічної стабільності України та посилення її вразливості перед подальшими російськими військовими інтервенціями».

«Сенат США закликає США, їх союзників і партнерів зберігати жорсткий санкційний режим проти РФ до виконання нею своїх міжнародних зобов'язань, в тому числі за Будапештським меморандумом і Мінськими домовленостями», — йдеться в повідомленні. У резолюції також зазначається, що Сенат США очікує проведення мирних, вільних і справедливих парламентських виборів в Україні і вітає український народ з нагоди успішного проведення виборів Президента України.

«Сенат США вважає, що зміцнення демократії в Україні протягом останніх п'яти років, яскравим прикладом чого стали нещодавні президентські вибори і мирний перехід влади, повинен слугувати позитивним прикладом для інших країн пост-радянського простору», — йдеться в резолюції.