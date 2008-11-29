Міносвіти анонсував підвищення вартості освіти в вузах

Університетам встановлять межу, нижче якого вони не зможуть опустити ціну на контракт.

В Україні вартість навчання на контракті на популярних спеціальностях зросте в 2020 році.

Про це повідомила прес-служба Міністерства освіти і науки у відповіді на запит кореспондента УНН.

Зараз проект постанови Кабінету Міністрів України» Про деякі питання введення індикативної собівартості " проходить стадію узгодження. Остаточне рішення буде прийматися Кабінетом Міністрів України, зазначили в Міністерстві.

Планується, що університетам встановлять межу, нижче якої вони не зможуть опустити ціну на контракт.

«Кожен заклад вищої освіти щорічно отримує державне фінансування на підготовку студентів за кошти державного бюджету. Від цього розраховується усереднений показник для закладу вищої освіти для підготовки одного студента. Надалі визначається, що мінімальна ціна в 2020 році повинна скласти 60%, в 2021 році-70%, в 2022 році-80% від середньої вартості підготовки одного студента за кошти державного бюджету", - наголошується у відповіді на запит.

Встановити мінімальну ціну пропонується для 31 з понад 120 спеціальностей, які не є дефіцитними на ринку праці. Зокрема для таких:

«Філологія»;

«Економіка»;

«Політологія»;

«Психологія»;

«Соціологія»;

«Журналістика»;

«Менеджмент»;

«Маркетинг»;

«Облік та оподаткування»;

«Право»;

«Міжнародні відносини»;

«Медицина»;

«Ветеринарія» та інші.

«Причиною визначення мінімальної вартості навчання на контракті стало те, що в 2018 році з державного бюджету було профінансовано підготовку одного студента в розмірі 39 тис. грн, а в 2019 році прогнозний показник становить 44,4 тис. грн. У той же час середній показник вартості підготовки студентів за кошти фізичних/юридичних осіб у закладах вищої освіти в 2018 році становив 28 тис. грн., що близько 70% собівартості навчання», — йдеться у відповіді.

Тому, занижена вартість навчання на контракті впливає на формування фонду заробітної плати для викладачів, оновлення матеріально-технічної бази, і, як наслідок, — якість надання освітніх послуг.

У разі запровадження цього принципу в закладах вищої освіти державної форми власності вартість навчання збільшиться не більше ніж на 10-25% від поточної вартості.

Адже в таких закладах як Київський національний університет Т. Г. Шевченка, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Луцький національний технічний університет, Національний авіаційний університет, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Національний університет харчових технологій, Одеська юридична академія, Тернопільський національний економічний університет, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича та деяких інших вартість контрактного навчання студента вже сьогодні є вище мінімальної визначеної порядком.

Але, наприклад, в Університеті митної справи та фінансів, Української академії друкарства, Одеської національної академії харчових технологій, Національному університеті «Львівська політехніка» та інших на окремі певні спеціальності вартість навчання зросте на 30-40%, оскільки зараз різниця в вартості навчання за кошти держбюджету та фізичних/юридичних осіб є суттєвим.

Важливо, що мінімальна вартість навчання не може перевищувати три середньомісячні заробітні плати в регіоні, де знаходиться установа вищої освіти.