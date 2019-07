Обзор игрового слота Магия Сахары № 11 (684) 16-23 липень 2019 року Пустыня Сахара находится в центре внимания в этом новом игровом аппарате от Microgaming. Магия Сахары, представленная в казино Париматч https://air.parimatch.com/ru/casino рассказывает о пустыне. Однако, внимание дизайнеров было сосредоточено в основном на племенах туарегов, живущих там, и на торговых караванах прошлого, проходящих через нее в течение многих дней. Здесь можно найти более простую в использовании игровую область, 5 барабанов и 9 активных линий, через которые могут пройти выигрыши. Похоже, что вознаграждения могут составить до 108 000 долларов, и для этого может помочь ряд функций (джокеры, множители, скаттеры и бесплатные вращения). RTP установлен на 95,29%. СТАВКИ И ПРИЗЫ Имея диапазон ставок от 0,09 до 45 долларов, поскольку в игре постоянно используется 9 активных линий, можно рассчитать, что ставка на линию оценивается в диапазоне от 0,01 до 5 долларов. Игра будет предлагать хорошие призы, которые будут стоить 1200 монет за каждую линию, если там присутствуют правильные пять символов (дикие символы помогут заплатить эту сумму). На каждой линии доступен максимальный выигрыш в размере 6000 долларов, при этом общий потенциал, по-видимому, достигает 108 000 долларов во время бесплатных вращений (применяется 2-кратный множитель). Те, кто играют в Magic of Sahara, обнаружат, что игра обладает средней волатильностью, которая должна показать довольно регулярный выигрыш, и в лучшие моменты она может предложить приличную сумму. Очевидно, можно найти игры, которые платят чаще или намного больше, но этот слот попадает куда-то посередине, и это хороший компромисс. Что менее радует слот Magic of Sahara, так это 95,29% возврата игрокам, которые игра предлагает в долгосрочной перспективе. Лучшие новые слоты имеют тенденцию быть на 96% или выше, поэтому Магия Сахары в этом не так хороша. ОСОБЕННОСТИ СЛОТА Одна важная особенность в Magic of Sahara, и в большинстве слотов, это дикий символ. Этот вариант представлен в двух версиях: обычный и с супер-стеками, но это один и тот же символ, и он может создавать свои собственные выигрыши до 1200 монет (6000 долларов США). Супер стекированные символы доступны только на 3-м и 4-м барабанах в основной игре, но они появляются на всех пяти барабанах во время бесплатных вращений. Активировать бесплатные вращения можно двумя способами. Одним из них является коллекция специальных жетонов, которые игрок получает от символов туарегов, пока они не превратились в королевских особ. Другой способ - через специальные скаттеры (чаша, наполненная драгоценными камнями и золотом), если они выпадают от 3 до 5 раз в одном раунде. Слот дает общие множители от 3x до 100x, а также 25 бесплатных вращений, при которых выигрыши умножаются на 2x. ТЕМА И ДИЗАЙН Магия Сахары с дизайном в пустынной тематике обеспечивает приличную графику и сочетание подходящих и менее подходящих символов. Взгляните на изображения туарегов, мужчин и женщин, на драгоценные камни или караваны верблюдов, и все это на фоне пустыни. Однако, символы A, K, Q, J, 10 и 9, хотя и сделаны в пескоподобном цвете, не вносят большой вклад в тему слота. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Magic of Sahara - это слот с 5 барабанами и 9 линиями выплат от Microgaming, который доставит игрока в необычайное путешествие, где он найдет истинный источник магии в этой пустынной стране чудес. Magic of Sahara - это относительно простой слот, в котором есть функция бесплатных вращений - лучший способ вызвать их при сборе токенов торговца. Інші статті номеру Сільське господарство-загроза біорізноманіттю, що насувається

