Українці чекають від влади зниження тарифів

Українці називають зниження тарифів на комунальні послуги та підвищення зарплат і пенсій найважливішими проблемами, які їх турбують.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова з 12 по 17 липня.

Найважливішими для українців особистими проблемами є зниження тарифів на послуги ЖКГ – 64,2%, підвищення зарплат, пенсій – 63%.

Поліпшення системи охорони здоров'я, медичного обслуговування вважають важливим 35,5%, стримування зростання цін – 29,9%, боротьбу з корупцією – 24,4%. 21,7% відповіли, що особисто для них важливо вирішення проблеми Донбасу, а 20% - скорочення безробіття.

Нагадаємо, станом на квітень більшість опитаних українців вважали, що новообраний президент Володимир Зеленський у першу чергу повинен знизити тарифи на послуги ЖКГ. Опитування Київського міжнародного інституту соціології з 25 червня по 7 липня показав, що 42,8% чекають від президента рішення про зниження тарифів ЖКГ.