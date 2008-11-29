Стало відомо, які спеціальності обирають українські абітурієнти

Портал Osvita.ua опублікував проміжні дані про те, куди хочуть поступати українські випускники.

Дані актуальні на 17 липня 2019 року, вони отримані з системи «Вступ.Освіта.ua».

Згідно з цими даними, найпопулярніші професії в Україні пов'язані з менеджментом, гуманітарними науками і IT. Точні науки — математика, фізика, хімія — особливим попитом не користуються.

Для порівняння:

На всі спеціальності галузі Управління та адміністрування» подано 90 358 заяви.

На всі спеціальності галузі «Інформаційні технології» подано 71 894 заяв.

На всі спеціальності галузі «Право» подано 50 385 заяви.

На Гуманітарні науки (Філологія, історія, філософія, культурологія і т. д.) подано 60 835 заяви.

На математику подано 795 заяви, на прикладну математику — 2664 заяви.

На фізику і астрономію — 617, хімію — 1509 заяв.

За даними Міністерства освіти, топ-5 ВНЗ за кількістю заяв: КНУ ім. Т. Шевченко, Львівська політехніка, ЛНУ ім. І. Франко, Київський національний торговельно-економічний університет, КПІ. Серед топ-5 спеціальностей: «Право», «Філологія», «Менеджмент», «Середня освіта» та «Комп'ютерні науки».