Купола з аерогелю можуть зробити Марс придатним для життя

Вчені з Гарвардського університету, Лабораторії реактивного руху НАСА та Единбурзького університету припускають, що деякі ділянки поверхні Марса можна було б зробити населеними з допомогою силіконового аерогелю на основі діоксиду кремнію – матеріалу, з якого на Червоній планеті можна створити «купола» з земним парниковим ефектом, повідомляється на сайті Гарвардської школи інженерії та прикладних наук Джона А. Полсона (SEAS). Стаття опублікована в журналі Nature Astronomy.

"Цей "регіональний" підхід до того, щоб зробити Марс придатним для проживання, набагато більш досяжний, ніж глобальне зміна атмосфери [планети – НР]", – говорить Робін Вордсворт (Robin Wordsworth), доцент кафедри екологічних наук та інженерії в SEAS. – На відміну від попередніх ідей зробити Марс придатним для життя, це те, що можна систематично розробляти і тестувати з використанням матеріалів і технологій, які у нас вже є».

На таку ідею дослідників наштовхнуло явище, яке вже відбувається на Марсі. На відміну від полярних крижаних «шапок» Землі, які складаються із замерзлої води, полярні крижані «шапки» на Марсі складаються з водяного льоду і замороженого CO2. Як і його газоподібна форма, заморожений вуглекислий газ дозволяє сонячному світлу проникати крізь нього і при цьому утримує тепло. Влітку цей "парниковий ефект" створює вогнища з теплою талою водою під льодом.

Зімітувати подібне явище може аерогель – пористий надлегкий матеріал, отриманий з гелю, в якому замість рідкого компонента використовується газ. Аерогелі на основі діоксиду кремнію, мають низьку теплопровідність. До того ж вони пористі на 97%: тому світло добре проходить через матеріал. Сьогодні він знаходить широке застосування і використовується, наприклад, в дослідницьких марсоходах НАСА.

Використовуючи моделювання та експерименти, що імітують марсіанську поверхню, дослідники продемонстрували, що тонкий шар цього матеріалу – всього два-три сантиметри товщиною – збільшує середні температури середніх широт на Марсі до температур навколишнього середовища на Землі. При цьому аерогель пропускає досить видимого світла для фотосинтезу і блокує небезпечне ультрафіолетове випромінювання. Цей матеріал може бути використаний для будівництва житлових куполів або навіть автономних біосфер на Марсі.