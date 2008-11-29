Літаки Boeing уразливі до смартфонів

Сотні літаків Boeing мають небезпечну уразливість систем, яка потенційно може призвести до падіння борту, повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву Федерального управління цивільної авіації США. Йдеться про застарілі Монітори в кабіні пілотів, які можуть відключитися, якщо пасажири залишать свої мобільні телефони включеними.

У 2014 році американська влада опублікували лякаючу заяву: радіосигнал, що виходить з мобільних телефонів пасажирів, може являти собою загрозу для деяких моделей літаків Boeing 737 і Boeing 777. Понад 1300 бортів, зареєстрованих в США, були оснащені моніторами, що мають уразливість перед сигналами Wi-Fi, радіохвилями від мобільних телефонів і навіть зовнішніми джерелами-наприклад, метеорадарами.

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) доручило замінити всі вразливі системи, які виробляє компанія Honeywell International Inc., до листопада 2019 року.

Тим не менш, як повідомляє Bloomberg, станом на сьогоднішній день сотні літаків все ще здійснюють польоти, маючи на борту небезпечні монітори.

Згідно з доповіддю FAA, критична для польоту інформація, наприклад, швидкість і висота польоту, під впливом хвиль від смартфонів пасажирів на борту може раптово зникнути з екранів, що потенційно може привести до втрати управління над бортом».

Представник компанії Honeywell Ніна Краусс у відповідь на ці звинувачення заявила про те, що не знає про випадки, коли мобільні телефони або інші гаджети викликали відключення дисплеїв в кабіні пілотів під час польоту. Honeywell також повідомляє, що радіосигнали не можуть спричинити небезпечну ситуацію на борту, хоча Федеральне управління цивільної авіації проводило власні тести і стверджує зворотне.

За словами Краусс, зафіксований лише один випадок, коли всі шість дисплеїв в кабінеті Boeing 737 одночасно згасли, але тоді джерелом проблеми стала помилка в програмному забезпеченні, яка була оперативно усунена.

Boeing 737 називають моделлю "наступного покоління", що є наймасовішим пасажирським літаком за всю історію пасажирського авіабудування. У це сімейство літаків входить сумнозвісний Boeing Max, який потрапив у дві смертельні авіакатастрофи за останні п'ять місяців. Але на борту Boeing Max встановлені екрани не від Honeywell.

Професор тім Вілсон інженерного факультету університету аеронавтики Ембрі-Ріддла стверджує, що безліч смартфонів, що залишилися включеними під час польоту, можуть стати» великою проблемою».

За його словами, чим більше пристроїв функціонують одночасно, тим вище ймовірність того, що ці радіосигнали якимось чином вплинуть на системи літака.

При цьому, за словами Вілсона, це стосується і тих мобільних телефонів, які були переведені в «режим польоту», що дозволяється багатьма авіакомпаніями для того, щоб користуватися бездротовим інтернетом на борту. Проте, саме мобільний зв'язок між телефоном і вишкою є найбільш небезпечним в перспективі.

Повідомляється, що після попередження від Федерального управління цивільної авіації США (FAA) панікувати і ставати аерофобом не варто, так як шанси опинитися саме на небезпечному борту вельми невеликі. Авіакомпанії Delta і Southwest Airlines замінили всі вразливі монітори. У American Airlines залишилися ще 14 бортів, а у United Airlines-17 літаків, які очікують оновлення.

Європейський перевізник Ryanair поки не зробив апгрейд моніторів з-за проблем з фінансами, але провів перевірку всіх систем і замінив ті, у яких були виявлені проблеми.

У 2016 році Airbus A320-232 авіакомпанії EgyptAir, що здійснював рейс MS804 за маршрутом Париж — Каїр, впав у Середземне море. В результаті катастрофи загинули 66 осіб-56 пасажирів і 10 членів екіпажу. Тоді з'явилася версія, що причиною аварії міг стати мобільний телефон, хоча радіосигнали були ні при чому — повідомлялося, що iPhone, що належить другому пілоту, міг бути неправильно підключений, що викликало перегрівання і вибух.

За інформацією слідства, другий пілот повітряного судна підключив свої iPhone 6S і iPad Mini 4 до неправильного роз'єму, що призвело до перегріву і спалаху пристроїв.

«Всі ці предмети лежали в правому кутку кабіни пілотів, поблизу вікна, точно в тому місці, звідки надійшли автоматичні сигнали про неполадки у правій частині вікна кабіни пілотів», — в 2017 році повідомило Le Parisien з посиланням на матеріали слідства. Через рік французькі слідчі встановили, що причиною авіакатастрофи дійсно стало загоряння в кабіні пілотів, але визначити причетність до нього саме гаджетів так і не вдалося.