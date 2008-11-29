Онлайн игровые автоматы SlotoKing

На просторах современного интернета имеется большое количество онлайн-казино. Поэтому каждый портал старается привлечь как можно больше пользователей. Игроки предпочитают играть на тех сайтах, которые предоставляют лучшие условия: большое количество игр и слотов, привлекательный и понятный интерфейс, собственную систему бонусов, большой выбор вариантов пополнения счета и вывода выигрышей, а также надежность и безопасность личных данных. Одним из таких порталов является онлайн казино СлотоКинг.

Игровой интерфейс

Дизайн каждой страницы сайта casino777play.com рассказывает о разных областях жизни Царства Азарта, которым правит добрый король, любящий азартные игры. На заднем плане каждой страницы изображены сказочные пейзажи и картины жизни королевского двора, погружающие игроков в игровую атмосферу портала.

Выбрав один из разделов с разными видами онлайн игр, таких как «автоматы», «рулетки», «джекпоты» и другие, игрок получает доступ к онлайн-играм от лучших производителей. Здесь представлены как популярные во всем мире игры, так и новинки рынка онлайн-игровых автоматов.

Автоматы 777

На сайте представлены лучшие игровые автоматы от таких производителей как Novomatic, NetEnt, IGT и Игрософт. Начинающие игроки могут попробовать бесплатные демо-версии игр, для того чтобы освоить правила перед тем, как начать играть на реальные деньги.

Большая часть автоматов представляет собой классические слоты. Также присутствует покер, рулетки и другие настольные азартные игры. Доступ к играм возможен как с домашнего компьютера, так и с мобильных устройств.

Программа лояльности

Участником программы лояльности казино СлотоКинг автоматически становится каждый игрок, который прошел процедуру регистрации и впервые пополнил свой игровой счет. Чем активнее играет пользователь, тем больше бонусных баллов он получает. Накопив достаточное количество баллов, он переходит на следующий уровень. Уровни здесь обозначены различными феодальными званиями от рыцаря до короля. На каждом следующем уровне игрок получает новые возможности. Например, начиная с уровня «Граф» игрок получает кэшбэк со сделанных ставок, чем выше уровень, тем большая сумма может вернуться на игровой счет.

Турниры и джекпоты

На сайте казино SlotoKing регулярно проводятся турниры среди игроков. Призами в турнирах выступают как реальные деньги доступные к выводу на карту или электронный кошелек, так и бонусные баллы. Обычно условия турнира подразумевают возможность сделать максимальное число ставок за ограниченное время. При этом все участники могут видеть изменения в турнирной таблице в режиме реального времени. Участники, которые оказались на первых местах ко времени окончания турнира получают заслуженные призы.

Также постоянно разыгрывается джекпот, который может получить любой зарегистрированный пользователь. Сумма джекпота постоянно накапливается и разыгрывается случайным образом между игроками, которые делали реальные ставки на определенных автоматах. В розыгрыше приза участвуют около 80 автоматов. Максимальная сумма джекпота может достигать нескольких миллионов долларов США.

Способы пополнения счета и вывода средств

Казино предоставляет своим клиентам большой выбор валют, в которых можно пополнять счет и выводить выигрыш. Проводить данные финансовые операции можно при помощи банковских карт или следующих платежных систем:

QIWI;

WebMoney;

Perfect Money;

Яндекс.Деньги;

W1.

Администрация сайта гарантирует своим клиентам полную безопасность всех финансовых операций и конфиденциальность личных данных, указанных при регистрации.