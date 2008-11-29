Як гра з іншими дітьми впливає на вивчення мови

Згідно з новим дослідженням, діти дивно добре розуміють мову інших дітей, і спілкування їх один з одним може допомогти їм у виробленні мовних навичок.

Дослідники з Університету Ватерлоо вивчили навички обробки мовлення у дітей молодшого віку, які проводять більшу частину свого часу з дорослими порівняно з тими, хто більше перебував в оточенні дітей. Вчені прагнули зрозуміти, наскільки добре діти розуміють мову інших дітей.

Незважаючи на те, що всі малюки добре обробляли дитячу мову, пов'язувати нове слово з новим об'єктом краще виходило у дітей, які багато спілкуються з іншими дітьми.

Дитяча мова багато в чому відрізняється від дорослої. Навіть дитина у віці шести або семи років вимовляє слова трохи інакше, ніж дорослі. «Ми хотіли знати, чи вплине більший вплив на слух мовлення інших дітей на мовні здібності дитини», - сказала Кетрін Уайт, професор психології в Ватерлоо, яка є співавтором дослідження разом з кандидатом наук Даної Берньє.

В рамках дослідження вчені провели два експерименти з 88 малюками (і їх батьками). Діти в одній групі проводили до восьми годин на тиждень, спілкуючись з іншими дітьми. В іншій групі кількість годин перевищувала вісім.

У першому експерименті порівнювалися процеси обробки мови, вимовленої дорослим або семирічною дитиною. У другому експерименті дитину просили навмисно неправильно вимовляти назви об'єктів, перевіряючи таким чином чутливість обробки мови.

«Наше дослідження показує, що малюки дуже добре справляються з розумінням мовлення дітей молодшого віку, і це вірно навіть для малюків, які не мають великого досвіду спілкування з іншими дітьми. Це означає, що вони можуть використовувати цей тип мови, на додаток до дорослої мови, щоб дізнатися свою рідну мову, - сказала Уайт. - Однак ми також виявили інтригуючу відмінність в тому, як малюки з двох груп обробляють нові слова».

«Більшість досліджень присвячено тому, як малюки вчаться говорити у дорослих. Але ми думаємо, що важливо вивчити, як малюки обробляють мову дітей різного віку і наскільки сильно вони використовують мову інших дітей для розвитку своїх мовних навичок», - сказала Уайт.