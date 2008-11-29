Євросоюз оцінює ризики перед запуском 5G

Оцінка ризиків 5G-мереж, проведена національними урядами країн ЄС стосувалася потенційних загроз та виявлення аспектів, від яких такі загрози можуть виходити.

В Європейському союзі оголосили про завершення першого етапу оцінки ризиків, пов'язаних з введенням мереж зв'язку нового покоління 5G.

Єврокомісія має намір оцінити ризики в межах всього ЄС до 1 жовтня 2019 року, повідомляє Укрінформ.

«Більшість з країн-членів ЄС вже представили власні оцінки ризиків. У відповідності з рішенням Європейської Ради від 22 березня, вони належним чином відреагували на наш заклик до конкретних дій, які повинні забезпечити кібернетичну безпеку мереж 5G по всьому Євросоюзу.

Така оцінка дуже важлива для підготовки країн-членів до застосування наступного покоління бездротового зв'язку, яка незабаром стане основою наших суспільств і економік», — йдеться в спільній заяві з цього приводу Єврокомісара з питань безпеки Джуліана Кінга (Julian King) і Єврокомісара з цифрової економіки та цифрового суспільству Марії Габріель (Mariya Gabriel).

Вони помітили, що така оцінка ризиків не тільки задає високі стандарти у сфері електронної безпеки, але і сприяє повному використанню можливостей нових проривних технологій. Зокрема, результати оцінки ризиків будуть враховуватися в процесі акціонування частот спектру 5G, який вже зараз проходить в країнах ЄС і триватиме протягом декількох наступних місяців.

Як йдеться у повідомленні, оцінка ризиків 5G-мереж, проведена національними урядами країн ЄС стосувалася потенційних загроз та виявлення аспектів, від яких такі загрози можуть виходити.

Ще одне важливе питання-ступінь уразливості 5G-мереж, їх компонентів і функцій. Третій напрям оцінки — класифікація типів такої вразливості, включаючи технічні та інші питання, які можуть виникати на етапі постачання обладнання для 5G-мереж.

До роботи з оцінки ризиків були залучені органи влади, що відповідають за кібербезпеку і телекомунікації, а також представники служб безпеки і розвідки.